Göz sağlığını koruyan 10 besin

Aşırı glikoz, retinadaki küçük kan damarlarına zarar verir. Genel bir kural olarak, belirli tahıl türleri, beyaz ekmek, makarna ve pirinç gibi rafine karbonhidratların şeker içeriği yüksektir, bu nedenle bunlardan kaçınmak gerekir. Bunun yerine tam tahıllar, meyve ve sebzeler tercih edilmelidir. Ayrıca gıda etiketlerini okumak çok önemlidir. Soslar veya hazır yemekler gibi gıdalarda lezzet verici maddelerin çoğu şekerle hazırlanır. İdeal olarak 100 gram gıda 10 gramdan fazla şeker içermemelidir. Gözlere iyi gelen 10 besin Göz hastalıkları ve vitaminler arasındaki bağlantı üzerine yapılan araştırmaların çoğu A, C ve E vitaminleri üzerinde yapılmıştır. Ancak daha yakın tarihli araştırmalar karotenoidlerin, lutein ve zeaksantin maddelerinin göz sağlığı üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. Katarakt ve AMD gibi hastalıkların genellikle bilinmeyen nedenleri vardır, ancak araştırmalar gözleri etkileyen oksidatif stresin (oksidanlar ve antioksidanlar arasındaki dengesizlik) etkilerine işaret etmektedir. Retina, yüksek oksidatif stres ortamı olarak kabul edilir, bu da hücrelerde proteinlere ve DNA'ya zarar veren moleküller olan serbest radikallerin çok olduğu anlamına gelir. Antioksidanlar serbest radikallerle savaşır ve retinayı bu hasardan korumaya yardımcı olur. Serbest radikaller olarak bilinen toksik maddeler, sigara veya diğer toksinler gibi dış kaynaklardan gelebilir. Serbest radikalleri ve oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olmak için diyetinizi renkli meyve ve sebzelerle zenginleştirmeyi unutmayın. Sebzeler, meyveler ve yağlı balıklar ileriki yaşlarda gözlerinizi çeşitli hastalıklardan korumaya yardımcı olur.