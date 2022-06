Göz sağlığını koruyan 10 besin

2. Kivi Kivi antioksidanlarla doludur, göz dokusunun erken yaşlanmasına karşı savaşan lutein ve zeaksantin ve ayrıca güneşin yaydığı ve göze zararlı UV ışınlarının bir kısmını bloke edebilen C vitamini içeriği çok yüksektir. C vitamini aynı zamanda gözün doğal merceğini oluşturan kolajen liflerinin üretimi için de gereklidir. C vitamini de dahil olmak üzere günlük olarak çeşitli antioksidan kaynaklarını tüketmenin özellikle katarakt ve sarı nokta hastalığı gelişimini yavaşlattığı bilinmektedir.