  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Samsunspor’un yıldızı Ndiaye: ‘Hayal kırıklığı yaşıyoruz’ Bakan Çiftçi’den ‘trafikte kurallara uyun’ çağrısı: Huzurunuz için görev başındayız! Vuslat acıya dönüşmesin Dudu Teyze, iki devri birden yaşadı! 106 yıllık ömrüne koca bir tarih sığdırdı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den bayram mesajı Brent petrolün varil fiyatı düştü!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bakan Çiftçi’den ‘trafikte kurallara uyun’ çağrısı: Huzurunuz için görev başındayız! Vuslat acıya dönüşmesin
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakan Çiftçi'den 'trafikte kurallara uyun' çağrısı: Huzurunuz için görev başındayız! Vuslat acıya dönüşmesin

Ramazan Bayramı’nın coşkusuyla milyonlar yollara dökülürken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den güven veren açıklama geldi! "Vuslatın sevince dönüşmesi için gece gündüz demeden sahadayız" diyen Bakan Çiftçi; polis, jandarma ve sahil güvenliğin bayram mesaisinde olduğunu duyurdu. Trafikte "sabır" ve "kural" vurgusu yapan Çiftçi, bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu!

#1
Foto - Bakan Çiftçi’den ‘trafikte kurallara uyun’ çağrısı: Huzurunuz için görev başındayız! Vuslat acıya dönüşmesin

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı anlamlı mesajda, Türkiye’nin dört bir yanında huzur ve güvenliğin teminatı olan iç güvenlik birimlerinin bayram boyunca teyakkuzda olacağını vurguladı. Bayramı "hasreti sevince dönüştürme vesilesi" olarak tanımlayan Bakan Çiftçi, özellikle yola çıkacak milyonlarca vatandaş için "trafik hassasiyeti" çağrısında bulundu. Bakanlığın tüm birimlerinin, vatandaşların sevdiklerine sağ salim kavuşması için seferber edildiği belirtildi.

#2
Foto - Bakan Çiftçi’den ‘trafikte kurallara uyun’ çağrısı: Huzurunuz için görev başındayız! Vuslat acıya dönüşmesin

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak emniyet teşkilatımız, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve tüm birimlerimizle birlikte bayram süresince milletimizin huzuru ve güvenliği için görev başındayız" dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında İçişleri Bakanlığı olarak bayram boyunca tüm birimlerle görev başında olduklarını belirten Çiftçi, yola çıkacak olanlara da dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ramazan ayının rahmet, bereket ve sabır mevsimi olduğunu ve bir bayrama daha ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade eden Çiftçi, "Bayramlar sevinci paylaşmanın, gönül köprüleri kurmanın, aile bağlarını güçlendirmenin en kıymetli zamanlarıdır. Bizim geleneğimizde bayramların en güzel taraflarından biri de sıla-i rahimdir. Zira bayram; vuslattır, vefadır; hasreti sevince dönüştürmenin vesilesidir. Anne baba duası almak, sevdiklerine kavuşmak, hasret gidermek için ülkemizin dört bir yanından milyonlarca kardeşimiz bu bayramda yollara düşüyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da bizlere düşen en önemli sorumluluklardan biri yollarda dikkatli olmak ve birbirimizin hakkını gözetmektir. Trafikte sabır göstermek, kurallara riayet etmek, hayatı koruyan bir hassasiyettir. Her bir vatandaşımızın sevdiklerine sağlık ve huzur içinde kavuşması, hiçbir bayram sevincinin yarım kalmaması en büyük niyazımızdır" dedi.

#3
Foto - Bakan Çiftçi’den ‘trafikte kurallara uyun’ çağrısı: Huzurunuz için görev başındayız! Vuslat acıya dönüşmesin

"Tüm birimlerimizle birlikte bayram süresince milletimizin huzuru ve güvenliği için görev başındayız"

#4
Foto - Bakan Çiftçi’den ‘trafikte kurallara uyun’ çağrısı: Huzurunuz için görev başındayız! Vuslat acıya dönüşmesin

Bayram boyunca İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin görevde olacağını belirten Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak emniyet teşkilatımız, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve tüm birimlerimizle birlikte bayram süresince milletimizin huzuru ve güvenliği için görev başındayız. Aziz milletimizin bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk’tan bu mübarek bayramın aziz milletimize birlik ve dirlik, hanelerimize huzur ve bereket getirmesini, tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Bakan Çiftçi’den ‘trafikte kurallara uyun’ çağrısı: Huzurunuz için görev başındayız! Vuslat acıya dönüşmesin

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Çiftçi, "Başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim, bizleri daha nice bayramlara sağlık, huzur ve kardeşlik içinde ulaştırsın. Allah devletimizi pâyidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Ramazan Bayramınız mübarek olsun" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Füzeleri ABD'yi tehdit mi ediyor? Türkiye dostu ülkeden flaş açıklama
Dünya

Füzeleri ABD'yi tehdit mi ediyor? Türkiye dostu ülkeden flaş açıklama

Türkiye dostu Pakistan, füze kapasitesinin Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ettiğine yönelik iddiayı reddetti.

Öğretmene kelepçe! İfade özgürlüğü naraları atanlar nerede?
Gündem

Öğretmene kelepçe! İfade özgürlüğü naraları atanlar nerede?

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni R.A., ifade özgürlüğünü ..
Önce jakuzi şimdi baklava! Şeyma Döğücü iftiracı Alper Yeğin’i yerin dibine soktu
Gündem

Önce jakuzi şimdi baklava! Şeyma Döğücü iftiracı Alper Yeğin’i yerin dibine soktu

Sancaktepe Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanı Şeyma Döğücü, mevcut belediye CHP'li Alper Yeğin’in çevirdiği tiyatro ifşa etti...
Hakan Fidan duyurdu! Türkiye'den Katar kararı
Gündem

Hakan Fidan duyurdu! Türkiye'den Katar kararı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan "Türkiye Katar'ın yandadır, yanında olmaya..
Cüneyt Özdemir Özgür Özel’i perişan etti: Dünya yangın yerine dönmüş Özgür Özel turptan bahsediyor "AK Parti Farkla Kazanır"
Gündem

Cüneyt Özdemir Özgür Özel’i perişan etti: Dünya yangın yerine dönmüş Özgür Özel turptan bahsediyor "AK Parti Farkla Kazanır"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, son dönemdeki siyasi gelişmeleri ve seçim atmosferini değerlendirdiği konuşmasında dikkat çekici analizlerde bulund..
Netanyahu'nun aklını aldılar! İsrail'e rahat yok
Dünya

Netanyahu'nun aklını aldılar! İsrail'e rahat yok

Misillemelerinin dozunu artıran İran, terör devleti İsrail'in bebek katili Başbakanı Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada İsrai..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23