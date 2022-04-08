Göz sağlığına iyi gelen besinler

Portakal ve mandalina Tüm turunçgiller gibi neredeyse tüm yıl boyunca bulunan bu meyveler de C vitamini açısından zengindir. Korneayı ve göz merceğini koruduğu ve yaşla birlikte ortaya çıkan ve özellikle geceleri parlamaya neden olan bir hastalık olan kataraktın önlenmesine yardımcı olduğu bilinen çok faydalı antioksidanlar içerirler.