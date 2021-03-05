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Dünya
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Gösteriler sürüyor! Darbeye karşı yine sokağa indiler

2021-03-05 16:14:38
Gösteriler sürüyor! Darbeye karşı yine sokağa indiler

Myanmar'da hükümete yapılan askeri müdahalenin ardından başlayan protesto gösterileri sürüyor.

#1
Foto - Günlerdir devam eden gösterilerde güvenlik ekipleri göstericilere yer yer sert müdahalede bulunuyor.

Günlerdir devam eden gösterilerde güvenlik ekipleri göstericilere yer yer sert müdahalede bulunuyor.

#2
Foto - Bugün de devam eden protestolarda da halk sokağa inerek yolları kapattı.

Bugün de devam eden protestolarda da halk sokağa inerek yolları kapattı.

#3
Foto -

"Seçilmişe saygı duy" sloganları atan Myanmarlılar askere tepki gösterdi.

#4
Foto - Gösterilerden bir kare...

Gösterilerden bir kare...

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