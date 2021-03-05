2021-03-05 16:14:38 Gösteriler sürüyor! Darbeye karşı yine sokağa indiler
Myanmar'da hükümete yapılan askeri müdahalenin ardından başlayan protesto gösterileri sürüyor.
Myanmar'da hükümete yapılan askeri müdahalenin ardından başlayan protesto gösterileri sürüyor.
Günlerdir devam eden gösterilerde güvenlik ekipleri göstericilere yer yer sert müdahalede bulunuyor.
Bugün de devam eden protestolarda da halk sokağa inerek yolları kapattı.
"Seçilmişe saygı duy" sloganları atan Myanmarlılar askere tepki gösterdi.
Gösterilerden bir kare...
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