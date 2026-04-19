Görüşmeye hazırız mesajı! Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Zelenskiy'nin Türkiye'de Putin ile görüşmeye...

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de işaret eden Sybiha, "Türkiye ile ticaret hacmi artıyor. 2025'te, bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 40'lık bir büyüme var. Daha da geliştirmemiz gereken kullanılmamış bir potansiyelimiz olduğuna inanıyorum." dedi. Sybiha, Türkiye ile karşılıklı fayda sağlayan ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Bölgedeki rolü ve ülkemizin giderek büyüyen rolü göz önüne alındığında, Türkiye ile ittifaklar kurulmasını destekliyorum. Tüm bunlar, Suriye'de olduğu gibi, Ukrayna-Türkiye-Suriye üçlü işbirliği formatı gibi yeni işbirliği biçimleri başlatmamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.