Görüşmeye hazırız mesajı! Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Zelenskiy'nin Türkiye'de Putin ile görüşmeye...
Görüşmeye hazırız mesajı! Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Zelenskiy'nin Türkiye'de Putin ile görüşmeye...

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Antalya'da önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye'de bir araya gelmeye hazır olduklarını belirterek, böyle bir görüşmenin yapılabilmesi için Türkiye'ye başvurduklarını bildirdi. Sybiha, Ukrayna haber ajansı Ukrinform'a yaptığı konuşmasında, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'daki temaslarını değerlendirdi.

ADF kapsamında birçok ikili görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Sybiha, "Savaş halindeki bir ülkenin bakanı olarak benim için bu, yeni ortaklıklar geliştirme ve kurma fırsatıdır. Çok taraflı platformlarda bu kadar çok görüşme talebi aldığımı hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Sybiha, ülkesinin dünyanın ilgi merkezinde kalması için yoğun çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, ADF'nin bunun için önemli bir platform olduğuna işaret etti.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilere değinen Sybiha, iki ülke arasında stratejik işbirliğinin olduğunu dile getirdi. Sybiha, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye, bir NATO ülkesidir. Türkiye, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Şimdi ise Ukrayna da sadece Avrupa'da değil, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Bütün bunlar, gerçekten yakın işbirliği için zemin oluşturuyor." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de işaret eden Sybiha, "Türkiye ile ticaret hacmi artıyor. 2025'te, bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 40'lık bir büyüme var. Daha da geliştirmemiz gereken kullanılmamış bir potansiyelimiz olduğuna inanıyorum." dedi. Sybiha, Türkiye ile karşılıklı fayda sağlayan ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Bölgedeki rolü ve ülkemizin giderek büyüyen rolü göz önüne alındığında, Türkiye ile ittifaklar kurulmasını destekliyorum. Tüm bunlar, Suriye'de olduğu gibi, Ukrayna-Türkiye-Suriye üçlü işbirliği formatı gibi yeni işbirliği biçimleri başlatmamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Türkiye'nin diplomaside benzeri olmayan ve son derece önemli başarılar elde etme imkanına sahip bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'de daha önce büyükelçi olarak görev yaptığını anımsatan Sybiha, "Çok büyük değer verdiğim Türk diplomasisinin hem resmi hem de perde arkasında nasıl çalıştığını biliyorum. Çok etkililer." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'de bir araya gelmesini organize edebilmek için Türk tarafına başvurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye, Devlet Başkanı Zelenskiy ve Putin düzeyinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın da olası katılımıyla bir görüşme düzenleme ihtimalini değerlendirmesi için başvurduk. Bu görüşmeye hazırız. Tek sorun; Putin'in şu anda saklanmasıdır. Ukrayna Devlet Başkanı da böyle bir görüşmeye hazır. Bu savaşı bitirmek istiyoruz. Etkili önerilerimiz var. Barış sürecini hızlandırabilecek ve katkıda bulunabilecek Türkiye'nin rolünü umuyoruz."

CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt
Gündem

CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt

Skandalın boyutunu artıran en sarsıcı iddia ise bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik oldu. Tamar Tanrıyar, ele geçirilen görüntüler..
Terör devleti İsrail ateşkesi bozdu!
Dünya

Terör devleti İsrail ateşkesi bozdu!

İnsanlık adına hiçbir kuralı tanımayan terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Hizbullah mensuplarını hedef aldığını öne sürerek Lübnan'ın..
Tanju sevişmiş, şoförü izlemiş... Hayvandan bile aşağı!
Gündem

Tanju sevişmiş, şoförü izlemiş... Hayvandan bile aşağı!

Yolsuzluk rezaletiyle iyice semiren, halkın paralarıyla otel odalarında fuhuş ve uyuşturucu partilerine hız veren CHP’li yöneticiler mide bu..
Fransız askeri öldü, pısırık Macron bakın kimi suçladı
Dünya

Fransız askeri öldü, pısırık Macron bakın kimi suçladı

Bilindiği gibi İsrailli teröristler Lübnan'da sürekli BM güçlerini hedef alıyor. Son saldırıda 1 Fransız askeri öldü. Fransa Cumhurbaşkanı E..
Özgür Özel’den ihanet dolu sözler! ‘Bu iktidarı kim düşürmek isterse yanındayız’
Gündem

Özgür Özel’den ihanet dolu sözler! ‘Bu iktidarı kim düşürmek isterse yanındayız’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şirazesi iyice kaydı!.. Özgür Özel, ““Türkiye’de insanları bu iktidardan kurtaracak hangi lokomotif varsa, o..
İBB soytarılığı! Ali Karahasanoğlu’ndan İBB’ye "Yerebatan" tepkisi
Gündem

İBB soytarılığı! Ali Karahasanoğlu’ndan İBB’ye "Yerebatan" tepkisi

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yerebatan Sarnıcı giriş ücretinin 1..
