Görürseniz sakın dokunmayın: Koparmanın bedeli 700 bin TL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ''Turşail'' olarak bilinen ters laleler çiçek açtı. Güzelliğiyle büyüleyen bu çiçekleri koparmanın cezası ise 700 bin TL.

skişehir’in Seyitgazi ilçesi Değişören mahallesi, ilkbaharla birlikte çiçek açan ve yörede 'Turşail' olarak adlandırılan ters lalelerle süslendi. Kanunen de koruma altında olan bu nadide bitkiye yöre halkı gözleri gibi bakıyor. Çiçeği koparanlara ise 700 bin lira cezai işlem uygulanıyor. Bazı bölgelerde "Ağlayan gelin" ya da "Hüzün çiçeği" olarak da bilinen endemik tür ters laleler, kanunen koruma altında bulunuyor. Türkiye genelinde 43 türü bulunan ve bunlardan 20’si endemik olan laleyi koparanlara 700 bin liralı cezai işlem uygulanıyor.

Değişören mahallesi halkı, bu bilinçle hareket ederken, her yıl nisan ve mayıs aylarında çiçek açan laleler, kısa ömürlerinde renkleri ve duruşları ile çevresine büyük güzellik katıyor.

Mahalle sakinlerinden Selami Özdemir, ters lalelerinden açması ile geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu ilkbaharda da mutlu olduklarını söyledi.

"BU LALELERİN KIYMETİNİ BİLİYORUZ" Gerek kendiliğinden yetişen ve gerekse soğanları ile sayıları artan lalelerin uzun yıllardır köy mezarlığı başta olmak üzere birçok evin bahçesinde, çevrede yetiştiğini anlatan Özdemir, "Biz bu lalelerin kıymetini elbette biliyoruz. Bu laleler mahallemize ayrı bir renk katıyor.

Koparmanın cezasını da biliyorum, ama zevkle koruyoruz. Her yıl yaklaşık 20 günlük bir sürede mahallemizin birçok yeri bu laleler ile süsleniyor. Eskiden köy içinde daha fazla vardı, ama bu yıllarda sayılarında bir azalma var. Biz yöremizde bu laleye ‘Turşail’ ismini veriyoruz" diye konuştu./

