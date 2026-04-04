Görürseniz sakın dokunmayın: Koparmanın bedeli 700 bin TL

skişehir’in Seyitgazi ilçesi Değişören mahallesi, ilkbaharla birlikte çiçek açan ve yörede 'Turşail' olarak adlandırılan ters lalelerle süslendi. Kanunen de koruma altında olan bu nadide bitkiye yöre halkı gözleri gibi bakıyor. Çiçeği koparanlara ise 700 bin lira cezai işlem uygulanıyor. Bazı bölgelerde "Ağlayan gelin" ya da "Hüzün çiçeği" olarak da bilinen endemik tür ters laleler, kanunen koruma altında bulunuyor. Türkiye genelinde 43 türü bulunan ve bunlardan 20’si endemik olan laleyi koparanlara 700 bin liralı cezai işlem uygulanıyor.