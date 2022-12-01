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Görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 2 metreyi geçti

2022-12-01 17:32:11
Görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti.

#1
Foto - Görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kerkül köyü yolu kardan kapandı.

#2
Foto - Görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Ekiplerin 3000 rakımlı köy yolunu açma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

#3
Foto - Görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Mevsimin bugün ilk karının yağdığı bölgede kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti.

#4
Foto - Görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İl Özel İdare personelleri yolları açmak için seferber oldu.

#5
Foto - Görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden görüntüler...

#6
Foto - Görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden görüntüler...

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