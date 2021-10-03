Görüntüler Türkiye'den! İçini görenler fabrika sanıyor ama gerçek bambaşka

Hükümlüler kendi atölyelerini açmayı planlıyor Ceza infaz kurumunda bulunan tekstil atölyesinde çalışan hükümlülerden R.K., böyle bir imkanı sundukları için Adalet Bakanlığına teşekkür etti. Ceza infaz kurumunda meslek öğrendiğini, bunun da kendisine büyük katkı kattığını belirten R.K., şunları söyledi: “Ben dışarıda çalışmak nedir bilmiyordum. Ama burada disiplinli çalışmanın ne olduğunu anladım. Dışarı çıktığımda hayatımı bu şekilde idame ettireceğim. Sabretmeyi öğrendim. Çalışmak eskiden bana zevk vermezdi. İşyurtları meslek edinmemi sağladı. Belki İşyurtları ile karşılaşmasaydım, dışarıya çıktığımda tekrar suç işleyebilirdim. Ama şimdi öyle bir düşüncem yok. Dışarı çıktığımda mesleğim var, mesleğimi sürdürebilirim. Hatta aklımda planlar var. Kendime atölye açmayı düşünüyorum. Ailemiz gurur duyuyor burada meslek öğrendiğimiz için. İlk geldiğim dönemle şu anı kıyasladığım zaman kendimi çok farklı bir yerde görüyorum. Burada işi çok iyi öğrendim, bu işin ustası oldum, ustalık belgesini de aldım. Benden sonra gelenlere de öğretebiliyorum. Allah izin verirse, ceza infaz kurumunda öğrendiğim mesleği dışarıda icra edip burada tanıdığım, tahliye olacak arkadaşlara ekmek kapısı açmak istiyorum. Ben bu konuda Adalet Bakanlığı’na, İşyurtlarına, bütün emeği geçenlere devletimize, milletimize, herkese çok teşekkür ediyorum”