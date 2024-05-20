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Otomotiv
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Görüntüler sızdırıldı! Türkiye limuzin üretti

2024-05-20 21:03:40
Görüntüler sızdırıldı! Türkiye limuzin üretti

Türkiye'nin yerli ve milli limuzini ortaya çıktı. Limuzini üreten marka ise herkesi şaşırtacak.

#1
Foto - Görüntüler sızdırıldı! Türkiye limuzin üretti

Türkiye'nin otomotiv sanayinde üretim kapasitesi her geçen gün artıyor.

#2
Foto - Görüntüler sızdırıldı! Türkiye limuzin üretti

erli ve milli TOGG 30 bine yakın satışla rekor kırdı. Bu kez heyecan uyandıran yeni bir gelişme daha yaşandı.

#3
Foto - Görüntüler sızdırıldı! Türkiye limuzin üretti

Türkiye yerli ve milli limuzin üretti. 8 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken limuzin herkesi şaşırttı.

#4
Foto - Görüntüler sızdırıldı! Türkiye limuzin üretti

Sanayi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un yeni aracı T10X’in limuzin versiyonu, sosyal medyada büyük bir heyecan oluşturdu.

#5
Foto - Görüntüler sızdırıldı! Türkiye limuzin üretti

Fabrika gezilerinde kullanılmak üzere üretilen bu lüks ve şık tasarım, otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı. Türkiye’nin otomotiv sektöründe geldiği noktayı gösteren bu yenilikçi ve modern tasarım, milli gururumuzu da yansıtıyor. 8 kişilik kapasiteli TOGG uzun haliyle vatandaşın takdirini kazandı. Söz konusu otomobilin satışa sunulup sunulmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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