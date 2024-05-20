2024-05-20 21:03:40 Görüntüler sızdırıldı! Türkiye limuzin üretti
Türkiye'nin yerli ve milli limuzini ortaya çıktı. Limuzini üreten marka ise herkesi şaşırtacak.
Türkiye'nin yerli ve milli limuzini ortaya çıktı. Limuzini üreten marka ise herkesi şaşırtacak.
Türkiye'nin otomotiv sanayinde üretim kapasitesi her geçen gün artıyor.
erli ve milli TOGG 30 bine yakın satışla rekor kırdı. Bu kez heyecan uyandıran yeni bir gelişme daha yaşandı.
Türkiye yerli ve milli limuzin üretti. 8 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken limuzin herkesi şaşırttı.
Sanayi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un yeni aracı T10X’in limuzin versiyonu, sosyal medyada büyük bir heyecan oluşturdu.
Fabrika gezilerinde kullanılmak üzere üretilen bu lüks ve şık tasarım, otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı. Türkiye’nin otomotiv sektöründe geldiği noktayı gösteren bu yenilikçi ve modern tasarım, milli gururumuzu da yansıtıyor. 8 kişilik kapasiteli TOGG uzun haliyle vatandaşın takdirini kazandı. Söz konusu otomobilin satışa sunulup sunulmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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