Görün fırtınasını görün: Onyedika’yı öneriyor sonra ise: Galatasaraylılar şaştı kaldı: Böyle gelişme görülmedi…

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ... Galatasaray'ın orta saha transferi için Club Brugge'ün Nijeryalı futbolcusu Raphael Onyedika ile anlaştığını duyurdu. Dursun Özbek yönetimi bu hamle sonrası bir bomba transferi daha patlattı. Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getirmişti. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya, Fildişili Wilfried Zaha'yı Lyon'a gönderen Sarı-Kırmızılılar, aradığı kanat oyuncusunu İtalya'da buldu ve Roma ile Nicola Zalewski transferi için mutlu haber geldi. İşte detaylar...