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Spor
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Görün fırtınasını görün: Onyedika’yı öneriyor sonra ise: Galatasaraylılar şaştı kaldı: Böyle gelişme görülmedi…

2024-09-11 11:31:17
Görün fırtınasını görün: Onyedika’yı öneriyor sonra ise: Galatasaraylılar şaştı kaldı: Böyle gelişme görülmedi…

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ... Galatasaray'ın orta saha transferi için Club Brugge'ün Nijeryalı futbolcusu Raphael Onyedika ile anlaştığını duyurdu. Dursun Özbek yönetimi bu hamle sonrası bir bomba transferi daha patlattı. Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getirmişti. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya, Fildişili Wilfried Zaha'yı Lyon'a gönderen Sarı-Kırmızılılar, aradığı kanat oyuncusunu İtalya'da buldu ve Roma ile Nicola Zalewski transferi için mutlu haber geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - Görün fırtınasını görün: Onyedika’yı öneriyor sonra ise: Galatasaraylılar şaştı kaldı: Böyle gelişme görülmedi…

Galatasaray yönetimi, Süper Lig'de transfer dönemi sona ermeden 2 futbolcu daha kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Görün fırtınasını görün: Onyedika’yı öneriyor sonra ise: Galatasaraylılar şaştı kaldı: Böyle gelişme görülmedi…

Osimhen, Batshuayi, Gabriel Sara, Ismael Jakobs ve Elias Jelert transferlerinin ardından Nicola Zalewski ile büyük ölçüde anlaşan sarı kırmızılılarda orta saha çalışmaları devam ediyor.

#3
Foto - Görün fırtınasını görün: Onyedika’yı öneriyor sonra ise: Galatasaraylılar şaştı kaldı: Böyle gelişme görülmedi…

Fransa basınından Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray, Club Brugge'ün 23 yaşındaki Nijeryalı 6 numarası Raphael Onyedika ile anlaşmaya vardı.

#4
Foto - Görün fırtınasını görün: Onyedika’yı öneriyor sonra ise: Galatasaraylılar şaştı kaldı: Böyle gelişme görülmedi…

Sarı kırmızılılar oyuncu ile 5 yıllık sözleşme için anlaştı. Ancak Belçika ekibi transfere izin vermedi. Habere göre Nijeryalı futbolcu, kulübünün Galatasaray ile anlaşmasını istiyor.

#5
Foto - Görün fırtınasını görün: Onyedika’yı öneriyor sonra ise: Galatasaraylılar şaştı kaldı: Böyle gelişme görülmedi…

Club Brugge ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyedika, 2022-2023 sezonunda Midtjylland'dan 9.5 milyon euro'ya transfer edilmişti. Onyedika, Brugge'de 95 maça çıktı ve 4 golün yanı sıra 2 asist yaptı.

#6
Foto - Görün fırtınasını görün: Onyedika’yı öneriyor sonra ise: Galatasaraylılar şaştı kaldı: Böyle gelişme görülmedi…

Öte yandan Galatasaray, Nicola Zalewski transferi için Roma ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, Sarı-Kırmızılılar'ın sunduğu teklifi kabul etti. Oyuncunun menajeriyle yoğun bir pazarlık halinde olan Cimbom, mutlu sona ulaştı.

#7
Foto - Görün fırtınasını görün: Onyedika’yı öneriyor sonra ise: Galatasaraylılar şaştı kaldı: Böyle gelişme görülmedi…

Osimhen'de olduğu gibi Zalewski'de de Galatasaray adına görüşmeleri George Gardi'nin yürüttüğü kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında.

#8
Foto - Görün fırtınasını görün: Onyedika’yı öneriyor sonra ise: Galatasaraylılar şaştı kaldı: Böyle gelişme görülmedi…

A Spor'un son dakika haberine göre; Roma'ya 10 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Galatasaray, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Zalewski'ye sezonluk 2 milyon Euro ödeyecek.

#9
Foto - Görün fırtınasını görün: Onyedika’yı öneriyor sonra ise: Galatasaraylılar şaştı kaldı: Böyle gelişme görülmedi…

12 milyon Euro piyasa değeri olan Nicola Zalewski, hem sol kanat hem de sol bek olarak görev alabiliyor. Roma altyapısından çıkan Zalewski, Galatasaray’a imza atarsa kariyerinde ilk kez yurt dışında forma giyecek.

#10
Foto - Görün fırtınasını görün: Onyedika’yı öneriyor sonra ise: Galatasaraylılar şaştı kaldı: Böyle gelişme görülmedi…

22 yaşındaki Polonyalı oyuncu, 182 kulüp maçında 50 skor katkısı yapmayı başardı. Polonya Milli Takımı’nda ise 22 maçta 2 gol kaydetti.

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