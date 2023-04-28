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Dünya
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Görenler şaştı kaldı! Sis ünlü köprüyü böyle yuttu

2023-04-28 11:47:20
Görenler şaştı kaldı! Sis ünlü köprüyü böyle yuttu

ABD’nin meşhur Golden Gate Köprüsü adeta sis tarafından yutuldu.

#1
Foto - Görenler şaştı kaldı! Sis ünlü köprüyü böyle yuttu

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Francisco kentinin simgesi olan Golden Gate Köprüsü üzerinde etkili olan sis, gün batımında güzel görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Görenler şaştı kaldı! Sis ünlü köprüyü böyle yuttu

Golden Gate Köprüsü (Türkçe: Altın Kapı Köprüsü), Kaliforniya'daki San Francisco Körfezi'nin girişinde, Golden Gate Boğazı üzerinde bir asma köprüdür.

#3
Foto - Görenler şaştı kaldı! Sis ünlü köprüyü böyle yuttu

Şu anda, dünyadaki en uzun on dokuzuncu asma köprüdür.

#4
Foto - Görenler şaştı kaldı! Sis ünlü köprüyü böyle yuttu

Köprü uzunluğu 2,73 km, ayaklar arasındaki uzaklık 1,28 km'dir, yüksekliği 235 metreyi bulur.

#5
Foto - Görenler şaştı kaldı! Sis ünlü köprüyü böyle yuttu

Taşıt trafiği için altı şerit vardır.

#6
Foto - Görenler şaştı kaldı! Sis ünlü köprüyü böyle yuttu

Köprü, San Francisco'yu Marin County'nin kuzey bölgeleri ve daha seyrek bir yerleşim olan Napa ve Sonoma Valley ile birleştirir.

#7
Foto - Görenler şaştı kaldı! Sis ünlü köprüyü böyle yuttu

Körfeze köprü yapılması fikri 1872 yılına dayanır.

#8
Foto - Görenler şaştı kaldı! Sis ünlü köprüyü böyle yuttu

Ancak feribot kapasitelerinin sınıra dayandığı 1920'li yıllara kadar o yıllarda yapılan taslaklara el sürülmedi.

#9
Foto - Görenler şaştı kaldı! Sis ünlü köprüyü böyle yuttu

Köprünün yapımı 5 Ocak 1933-27 Mayıs 1937 tarihleri arasında, tartışmalı baş mühendis Josef B. Strauss'un yönetiminde gerçekleştirildi. Yapım süresince 11 işçi yaşamını yitirdi.

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