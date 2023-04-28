2023-04-28 11:47:20 Görenler şaştı kaldı! Sis ünlü köprüyü böyle yuttu
ABD’nin meşhur Golden Gate Köprüsü adeta sis tarafından yutuldu.
ABD’nin meşhur Golden Gate Köprüsü adeta sis tarafından yutuldu.
ABD'nin California eyaletinde bulunan San Francisco kentinin simgesi olan Golden Gate Köprüsü üzerinde etkili olan sis, gün batımında güzel görüntüler oluşturdu.
Golden Gate Köprüsü (Türkçe: Altın Kapı Köprüsü), Kaliforniya'daki San Francisco Körfezi'nin girişinde, Golden Gate Boğazı üzerinde bir asma köprüdür.
Şu anda, dünyadaki en uzun on dokuzuncu asma köprüdür.
Köprü uzunluğu 2,73 km, ayaklar arasındaki uzaklık 1,28 km'dir, yüksekliği 235 metreyi bulur.
Taşıt trafiği için altı şerit vardır.
Köprü, San Francisco'yu Marin County'nin kuzey bölgeleri ve daha seyrek bir yerleşim olan Napa ve Sonoma Valley ile birleştirir.
Körfeze köprü yapılması fikri 1872 yılına dayanır.
Ancak feribot kapasitelerinin sınıra dayandığı 1920'li yıllara kadar o yıllarda yapılan taslaklara el sürülmedi.
Köprünün yapımı 5 Ocak 1933-27 Mayıs 1937 tarihleri arasında, tartışmalı baş mühendis Josef B. Strauss'un yönetiminde gerçekleştirildi. Yapım süresince 11 işçi yaşamını yitirdi.
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