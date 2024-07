Görenler şaşırıyor! Sanki mağaza değil müze

Eski eşya merakına pul biriktirmeyle başladığını anlatan Murat Akyazıcı, daha sonra eski eşya sayısının her geçen gün artmaya başladığını ifade ederek "Vitrindeki bu eşyalar adeta tarih kokuyor. Bu eşyaların içerisinde üçüncü kuşak bir konfeksiyoncu olarak dikiş makinesi ve makaslardan tutunda içlerinde en az 100 yıllık olan köstekli saatlerden, eski radyolara, teşbihlere, radyolara, gaz lambaları, video oynatıcı, kameraya kadar bini aşkın obje var. Bu da bende bir bağımlılık yaptı. Birkaç kattan oluşan mağazanın bir katında bu eşyalara yer ayırdım. Her birine gözüm gibi bakıyorum. Her biri ilk günkü gibi çalışıyor. Çalışmayan hiçbir eşya burada bulunmuyor. Bunları tamamen merak ve ilgi duyduğum için aldım ve almaya devam ediyorum. Hiç biri satılık değil. Buraya gelenler adeta geçmişte bir yolculuğa çıkıyor. Çok kişi burayı bilmez ama bileler de özellikle ziyaret etmek istiyor. Şuanda en eski eşyamız 100 yılık köstekli saattir. Sadece saat değil, diğer eşyalardan da asırlık olanları var" diye konuştu.