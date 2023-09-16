  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk savunma sanayisinin gücüne güç katacak! Derman 8x8 ile ilgili müthiş gelişme

Süper Lig devi için eski yönetici duyurdu: Ali Koç'u çıldırtacak açıklama! Yer yerinden oynayacak...

Galatasaray transferde kesenin ağzını açtı! Verilen maaşlar dudak uçuklattı: Haberi böyle verdi… Herkesi tedirgin etti

Görünümleriyle dikkat çekiyor! Depremzede vatandaşların yeni yuvası

Duyunca çok ama çok şaşıracaksınız! O artık tam bir Aslan!

Vişne ekşiyken kiraz bakın neden tatlıymış! Duyunca şaşıracaksınız

Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı sevenlerini üzdü! Haberi böyle verdi: Ya Şafii Ya Allah!

Cayır cayır yanıyorlar! İşte son 30 yılın en sıcak ülkeleri

Bu araç 100 kilometrede 11 liraya yakıyor! Duyan inanamıyor ama Türkiye'de satışta
Yaşam
19
Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

2023-09-16 18:18:49
Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

Antalya'nın Kepez ilçesinde yolun ortasında kalan iki cami görenleri şaşırtıyor.

#1
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

Antalya'nın Kepez ilçesinde imar değişikliklerinin ardından iki yolun ortasında kalan camiler, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Camilerden birinin tahliyesi yapılırken, diğerinin ise kısa süre içinde yeni yerine taşınacağı bildirildi.

#2
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

Kepez ilçesinde yer alan Güneş ve Hüsnü Karakaş Mahalleleri yıllar önce gecekondu mahallesi olarak kuruldu. Kısa sürede gelişen ve şehir içinde kalan iki mahallede imar değişiklikleri ve kentsel dönüşüm başladı.

#3
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde 1980'li yılların başında inşaa edilen Uhut Cami ve Güneş Mahallesi'nde 30 yıl önce ibadete açılan Halidiye Cami, yeni açılan güzergahlarla birlikte iki yolun ortasında kaldı.

#4
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

Uhut Cami'nin, kısa sürede önce yapımı tamamalanan yeni camiye taşınması tamamlandı. Güneş Kentsel Dönüşümün içinde kalan ve iki tarafından yol geçen Halidiye Cami'yi taşımak için ise hazırlıklara başlandı.

#5
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

Cami cemaatinden Fırat Balbozan, “ Güneş Mahallesi’ndeki bu cami yaklaşık 30 yıl önce yapılmış. Kentsel dönüşümden dolayı cami yolun ortasında kaldığı için yeni bir caminin inşaatına başlandı. Burası yıkılacak. Allah yer yüzünü mescit kılmış her yerde namaz kılınabilir” dedi.

#6
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

Caminin 28 yıl önce tamamlanarak ibadete açıldığını hatırlatan Abdülmuttalip Tuğal, “ Mahalle ağırlıklı olarak gecekondudan oluşuyordu. Zamanla kentsel dönüşüm başladı. Binalar yükseldi yeni yollar açıldı cami de ortada kaldı. 1995 yılında hizmete açılmıştı. Yeni camimizde yapılıyor. İki yolun arasında kaldığı için bu camimize yıkılacak. Etrafı yol olduğu için buranın kalması ve yeni camiye taşınmamız lazım” diye konuştu.

#7
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

Mahalle sakinlerinden Zülfü Selvi, caminin genelde çok kalabalık olduğunu ifade ederek,” Mahalleye yeni taşındım. Yeni camimizin inşaatı da başladı. Burası da yıkılacak”ifadelerine yer verdi.

#8
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

#9
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

#10
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

#11
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

#12
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

#13
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

#14
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

#15
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

#16
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

#17
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

#18
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu camiler neden yolun ortasında

ABD ve Suudi Arabistan’dan flaş hamle! Şimdiye kadarki en büyüğünü yaptılar! Bütün dünya şaşkın
Dünya

ABD ve Suudi Arabistan’dan flaş hamle! Şimdiye kadarki en büyüğünü yaptılar! Bütün dünya şaşkın

ABD ve Suudi Arabistan, bu hafta, Orta Doğu'da şimdiye kadarki en büyük İHA tatbikatını gerçekleştirdi.

500 ile 1000 liralık banknot basılacak mı? Resmi yanıt geldi
Ekonomi

500 ile 1000 liralık banknot basılacak mı? Resmi yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 500 ve 1000 liralık banknotların basılacağı iddiasına yanıt verdi.
O iddia gündemi sarstı! Merkez Bankası bunu yapacak! Bu gerçekten olur mu
Ekonomi

O iddia gündemi sarstı! Merkez Bankası bunu yapacak! Bu gerçekten olur mu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler..
Milyonlarca emekli aylardır bu haberi bekliyor!
Ekonomi

Milyonlarca emekli aylardır bu haberi bekliyor!

Emeki zammıyla ilgili tartışmalar gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi...
CHP genel başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel'e çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu! Şimdi oturup ağlar artık
Siyaset

CHP genel başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel'e çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu! Şimdi oturup ağlar artık

CHP'de Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı. Yaklaşık 1300 delegenin en az yarısı kadar oy alması gereken Özgür Özel,..
Oğlu uçakta cinsel ilişkiye girerken yakalanmıştı! O anneden rezil savunma
Dünya

Oğlu uçakta cinsel ilişkiye girerken yakalanmıştı! O anneden rezil savunma

Bir erkeğin kadınla uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girerken yakalanması dünya çapında gündem oldu. Oğlu uçakta cinsel ilişkiye giren anne ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23