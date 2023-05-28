Görenler şaşırıp kaldı! Öyle bir kıyafetle oy kullanmaya gitti ki!

Yapmış olduğunu kırıcı, üzücü, dökücü siyasi sözlerden sakınmak için böyle bir kostümle oy kullanmaya geldiğini dile getiren Keskin, “Yarınımızı bırakacağımız gençlere kardeşçe, dostça, birlikte ve bir birimizi kırmadan; ülkemiz ve tüm dünyaya kardeş olduğumuzu bildirmek için siyaset yapalım.