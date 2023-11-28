Görenler şaşıp kalıyor! Tam 500 yıllık

Kazıda birçok eser bulunduğunu söyleyen Alkan, “Güzel buluntular elde ettik Eski Tunç Çağı’na ait. Bu ekmek mührü, onların özel günleri, yortularının olduğu dini törenlerde, o dini törenlere özgü yapılan, genel vaftiz töreni gibi ya da işte Paskalya Bayramı gibi özel günlerinde yenen ekmeklere vurulan mühürdür. Bu pişmiş topraktan yapılmış, üzerinde hac işareti var. Bu da bulduğumuz ünik örneklerden birisi. Biraz teşhir ve tanzimimizi güncelledik. Binamız tarihi bir bina olduğu için