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Yaşam
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Görenler şaşıp kaldı! Tramvaylarda unutulanlar arasında yok yok

2023-12-27 20:02:52
Görenler şaşıp kaldı! Tramvaylarda unutulanlar arasında yok yok

Samsun’da tramvay ve tramvay duraklarında vatandaşlar tarafından unutulan evlilik cüzdanı, kredi kartı, telsiz, şeker ölçüm cihazı ve diploma gibi eşyalar dikkat çekiyor.

#1
Foto - Görenler şaşıp kaldı! Tramvaylarda unutulanlar arasında yok yok

Gündelik hayatın yoğunluğundan vatandaşların tramvaylar ve tramvay duraklarında unuttuğu veya kaybettiği eşyalar Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan SAMULAŞ Genel Müdürlüğü Kayıp Eşya Bürosu'nda muhafaza ediliyor. Özenle saklanan eşyalar, sahiplerine geri teslim ediliyor. Unutulan veya kaybedilen eşyalar arasında ise cep telefonu, tablet, nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, kredi kartı, matkap, gözlük, puset, diploma gibi eşyalar yoğunlukla yer alıyor.

#2
Foto - Görenler şaşıp kaldı! Tramvaylarda unutulanlar arasında yok yok

Kayıp Eşya Bürosu kapsamında yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren SAMULAŞ Raylı Sistem İşletme Şefi Musa Kulaksız, “Vatandaşlarımız tramvaylarda veya duraklarda eşyalarını unutabiliyorlar ya da kaybedebiliyorlar. Bulunan eşyaları görevlilerimiz Kayıp Eşya Büromuza getiriyor. Vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 30’luk bir kısım kayıp eşyasıyla ilgili bizi arayarak buraya geliyorlar. Eşyaların büyük bir yoğunluğu kayıp eşya büromuzda saklanıyor. Eşyalar arasında nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, kredi kartı, gözlük, tablet, matkap, müzik aletleri, kıyafetler, telsiz, şeker ölçüm cihazı gibi eşyalar sıklıkla bulunuyor. Kayıp eşya talebinde bulunan vatandaşa birtakım sorular soruyoruz. Eşyalarını hangi istasyonda unuttuğunu, hangi tarihte hangi saatte kaybettiğini ve bir de eşyasının spesifik bir özelliği varsa o detayı sorarak cevaplar karşılığında tutanak tutarak eşyalarını sahiplerine teslim ediyoruz” dedi.

#3
Foto - Görenler şaşıp kaldı! Tramvaylarda unutulanlar arasında yok yok

Vatandaşların kayıp eşyaları hakkında sorgulama yapabildiğine de dikkat çeken Kulaksız, “Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’ni arayarak, SAMULAŞ Genel Müdürlüğümüzü arayarak ya da SAMULAŞ resmi web sitesinden kayıp eşya bölümüne giriş yaparak buradaki listeden kayıp eşyaları hakkında sorgulama yapıp ön bilgiye ulaşabilirler” diye konuştu.

#4
Foto - Görenler şaşıp kaldı! Tramvaylarda unutulanlar arasında yok yok

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