Görenler şaşıp kaldı! Tramvaylarda unutulanlar arasında yok yok

Kayıp Eşya Bürosu kapsamında yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren SAMULAŞ Raylı Sistem İşletme Şefi Musa Kulaksız, “Vatandaşlarımız tramvaylarda veya duraklarda eşyalarını unutabiliyorlar ya da kaybedebiliyorlar. Bulunan eşyaları görevlilerimiz Kayıp Eşya Büromuza getiriyor. Vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 30’luk bir kısım kayıp eşyasıyla ilgili bizi arayarak buraya geliyorlar. Eşyaların büyük bir yoğunluğu kayıp eşya büromuzda saklanıyor. Eşyalar arasında nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, kredi kartı, gözlük, tablet, matkap, müzik aletleri, kıyafetler, telsiz, şeker ölçüm cihazı gibi eşyalar sıklıkla bulunuyor. Kayıp eşya talebinde bulunan vatandaşa birtakım sorular soruyoruz. Eşyalarını hangi istasyonda unuttuğunu, hangi tarihte hangi saatte kaybettiğini ve bir de eşyasının spesifik bir özelliği varsa o detayı sorarak cevaplar karşılığında tutanak tutarak eşyalarını sahiplerine teslim ediyoruz” dedi.