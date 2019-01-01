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Görenler inanamıyor! Kayaların üstüne şehir kurmuşlar

  • Yunanistan'ın Trikala Bölgesi'ndeki Meteora kenti, 1988 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Milyonlarca yıl öncesinde yaşanan yoğun su hareketleri ve ısı değişiklikleri sonucu oluşan aşınmalarla günümüzdeki şeklini alan bölgede kayalıkların üzerine kurulmuş bir kent mevcut.

  • Depremlerin yarattığı aşınma sonucu bazıları 550 metre yükseklikte bulunan sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş 20'den fazla manastır mevcut. 2'si rahibelere ait olan 6 manastırsa günümüze kadar ulaşmayı başarmış.

  • Kayalıkların zirvesine inşa edilen çok sayıda manastırın yer aldığı Yunanistan'ın Trikala Bölgesi'ndeki Meteora kenti, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

  • Milyonlarca yıl önce yoğun su hareketleri, ısı değişiklikleri ve depremlerin yarattığı aşınma sonucu bazıları 550 metre yüksekliği bulan düz şekilli sarp kayalıklar üzerine inşa edilen irili ufaklı 20'den fazla manastırdan günümüze 2'si rahibelere ait olmak üzere 6 manastır ulaşabilmiş durumda.

  • Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Meteora, 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.

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