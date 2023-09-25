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Yaşam
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Görenler hayret etti! O köy bu sebeple susuz kaldı

2023-09-25 09:48:22
Görenler hayret etti! O köy bu sebeple susuz kaldı

İçme suyu hattını tıkayarak mahalleyi susuz bırakan taşlar, ekipleri hayrete düşürdü.

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Foto - Görenler hayret etti! O köy bu sebeple susuz kaldı

Hatay’ın Hassa ilçesinde içme suyu isale hattının tıkanmasına neden olan ve ekipleri hayrete düşüren taşlar, çalışma sonucu çıkarıldı.

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Foto - Görenler hayret etti! O köy bu sebeple susuz kaldı

Hassa ilçesi Akbez Mahallesi, içme suyu hattında yaşanan tıkanma yüzünden susuz kalınca Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde tıkanmanın su deposuna yakın bir mesafede olduğu tespit edildi. Ekiplerin iş makinesi yardımıyla bölgede yaptığı çalışmada isale hattı kesildi ve içindeki taşlar kırılarak mahalleye tekrar su verildi. Boru içindeki taşları temizleyen personelin boru içerisinden çıkan taşlar karşısında hayrete düştüğü anlar ise kameraya yansıdı.

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