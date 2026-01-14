  • İSTANBUL
Görenler gözyaşlarını tutamadı! İşte Şehit Ebu Ubeyde'ye yazılan o mektup
Görenler gözyaşlarını tutamadı! İşte Şehit Ebu Ubeyde'ye yazılan o mektup

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’ye ölmeden önce kızı tarafından yazılan bir mektup ortaya çıktı.

1
#1
Görenler gözyaşlarını tutamadı! İşte Şehit Ebu Ubeyde'ye yazılan o mektup

Şehit İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü ve Komutanı Ebu Ubeyde’nin kızının, şehit olmadan önce babasına yazdığı mektup ortaya çıktı. Mektup, bir çocuğun masum diliyle kaleme alınmış satırları ve derin anlamlar taşıyan ifadeleriyle, Gazze’de yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

#2
Görenler gözyaşlarını tutamadı! İşte Şehit Ebu Ubeyde'ye yazılan o mektup

Mektubunda babasına hitap eden küçük kız, aldığı cevaptan duyduğu mutluluğu dile getirerek, her gece uyumadan önce onu düşündüğünü ve bu nedenle uyumakta zorlandığını anlatıyor. Çocukça bir sadelikle bahsettiği günlük detaylar, savaşın gölgesinde büyüyen çocukların ruh halini çarpıcı biçimde yansıtıyor.

#3
Görenler gözyaşlarını tutamadı! İşte Şehit Ebu Ubeyde'ye yazılan o mektup

Küçük kız, babasına uzun zamandır sormak istediği bir soruyu da mektubuna ekliyor: “Kur’an-ı Kerim’de en sevdiğin sure hangisi?” Babasıyla olan manevi bağını ortaya koyan bu soru, mektubun en dikkat çeken bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ardından ise, Allah’a kavuşma temennisiyle dua ediyor.

#4
Görenler gözyaşlarını tutamadı! İşte Şehit Ebu Ubeyde'ye yazılan o mektup

Mektubun ilerleyen satırlarında, Gazze’de yaşanan ağır yaşam koşullarına da değiniliyor. “Babacığım, sizde koltuk var mı? Ya da yatak?” sözleri, temel yaşam ihtiyaçlarından dahi yoksun bırakılan sivillerin, özellikle de çocukların içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne seriyor.

#5
Görenler gözyaşlarını tutamadı! İşte Şehit Ebu Ubeyde'ye yazılan o mektup

Mektup, küçük kızın halkı için ettiği dualarla son buluyor. Güçlü ve onurlu bir zafer dileyen ifadeler, işgal altında yaşayan bir halkın umudunu ve direncini yansıtıyor.

#6
Görenler gözyaşlarını tutamadı! İşte Şehit Ebu Ubeyde'ye yazılan o mektup

Ortaya çıkan bu mektup, yalnızca bir baba-kız arasındaki duygusal bağı değil; aynı zamanda Gazze’de yaşanan insani trajedinin, çocukların kaleminden dökülen acı bir tanıklığını da temsil ediyor. Islamist Agenda

Yorumlar

Abdullah

Gazzeyi mahvetti sonra kendi öldü. Bunun hesabını veremeycek bu katil herif.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
