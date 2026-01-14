Görenler gözyaşlarını tutamadı! İşte Şehit Ebu Ubeyde'ye yazılan o mektup
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’ye ölmeden önce kızı tarafından yazılan bir mektup ortaya çıktı.
Şehit İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü ve Komutanı Ebu Ubeyde’nin kızının, şehit olmadan önce babasına yazdığı mektup ortaya çıktı. Mektup, bir çocuğun masum diliyle kaleme alınmış satırları ve derin anlamlar taşıyan ifadeleriyle, Gazze’de yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.
Mektubunda babasına hitap eden küçük kız, aldığı cevaptan duyduğu mutluluğu dile getirerek, her gece uyumadan önce onu düşündüğünü ve bu nedenle uyumakta zorlandığını anlatıyor. Çocukça bir sadelikle bahsettiği günlük detaylar, savaşın gölgesinde büyüyen çocukların ruh halini çarpıcı biçimde yansıtıyor.
Küçük kız, babasına uzun zamandır sormak istediği bir soruyu da mektubuna ekliyor: “Kur’an-ı Kerim’de en sevdiğin sure hangisi?” Babasıyla olan manevi bağını ortaya koyan bu soru, mektubun en dikkat çeken bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ardından ise, Allah’a kavuşma temennisiyle dua ediyor.
Mektubun ilerleyen satırlarında, Gazze’de yaşanan ağır yaşam koşullarına da değiniliyor. “Babacığım, sizde koltuk var mı? Ya da yatak?” sözleri, temel yaşam ihtiyaçlarından dahi yoksun bırakılan sivillerin, özellikle de çocukların içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne seriyor.
Mektup, küçük kızın halkı için ettiği dualarla son buluyor. Güçlü ve onurlu bir zafer dileyen ifadeler, işgal altında yaşayan bir halkın umudunu ve direncini yansıtıyor.
Ortaya çıkan bu mektup, yalnızca bir baba-kız arasındaki duygusal bağı değil; aynı zamanda Gazze'de yaşanan insani trajedinin, çocukların kaleminden dökülen acı bir tanıklığını da temsil ediyor.
