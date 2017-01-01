Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Gördükleri karşısında şok geçirdi: Hangi kendini bilmezin işidir, merak ediyorum

  • Bursa'nın İznik ilçesinde, Roma döneminden kalan 2000 yıllık surlara sprey boya ile yazı yazılması tepki çekti. Nakkaş Yalçın Öztürk, "Bu tarihi eserlerimizi sprey boyalar ile tahrip etmek, üzerine yazı yazmak geçmişin aydınlık yüzünü karalama tahtasına çevirmektir. Hangi kendini bilmezin işidir, merak ediyorum" diye konuştu.

  • M.Ö. 4'üncü yüzyılda Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan ve Roma döneminde genişleyen İznik'in binlerce yıllık tarihine tanıklık eden surlara, sprey boya kullanılarak yazı yazıldı.

  • Tarihi surlara zarar verilmesine İznik sakinleri tepki gösterdi.

  • Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen Yalçın Öztürk, surların hiçbir dönemde bu kadar zarar görmediğini ifade ederek şunları söyledi

  • "Şu gördüğünüz surlar 2 bin yıldır ayakta duruyor. Bizden çektiğini ne Haçlı ordularından çekti ne de 2 bin yıldır doğa şartlarından.

  • Bu tarihi eserlerimizi sprey boyalar ile tahrip etmek, üzerine yazı yazmak geçmişin aydınlık yüzünü karalama tahtasına çevirmektir. Hangi kendini bilmezin işidir, merak ediyorum"

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama

Son Eklenen Haberler

Kara Harp Okulu darbe girişimi davası
  1. Kara Harp Okulu darbe girişimi davası
  2. Samsun açıklarında batan gemi
  3. Bulgur ye, zihnin açılsın
  4. İştahınızı kesecek 5 muhteşem kış..
  5. Dünya Bankası Başkanı görevi bırakıyor
  6. Dikkat eksikliğiniz ta çocukluktan..
  7. GÜNCELLEME 2-Başkentte FETÖ'ye..
  8. Gördükleri karşısında şok geçirdi:..
  9. Bebek emekliyorsa daha titiz olmalısınız
  10. Avrupa borsaları İtalya dışında..
  11. Çocuğunuzu siz yönlendirmelisiniz
  12. Balıkesir'de yarın okullar tatil mi?..
  13. Dışişlerinden Gabon'daki darbe..
  14. Elazığ merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY..
  15. Mersin'de bir kişi anne ve babasını..
  16. Kalbinizin sebebi bu olabilir mi?
  17. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
  18. Futbol: Hazırlık maçı
  19. Tarım ve Orman Bakanlığından "hileli..
  20. Macron çok kızacak... İtalya'dan Sarı..