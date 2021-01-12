  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
10
Google'dan skandal karar! Tepki yağdı

2021-01-12 11:38:43
Google'dan skandal karar! Tepki yağdı

Suriye'de Rusya ve Esed rejiminin saldırıları devam ederken Google'dan skandal bir adım geldi.

#1
Foto - Suriye'nin Haseke kentinde Arap halkı, bölgeden ABD güçleri ve terörist YPG'ye ait bir grubun geçişi sırasında protesto gösterileri düzenledi.

Suriye'nin Haseke kentinde Arap halkı, bölgeden ABD güçleri ve terörist YPG'ye ait bir grubun geçişi sırasında protesto gösterileri düzenledi.

#2
Foto - Bu arada Deyri Zor bölgesinde YPG'li ait tanklar ve kadın teröristlere ait görüntüler ifşa oldu.

Bu arada Deyri Zor bölgesinde YPG'li ait tanklar ve kadın teröristlere ait görüntüler ifşa oldu.

#3
Foto - YPG'nin kadın kolu YPJ'nin elindeki tankların ABD kanalı ile bölgeye getirildiği belirtiliyor.

YPG'nin kadın kolu YPJ'nin elindeki tankların ABD kanalı ile bölgeye getirildiği belirtiliyor.

#4
Foto - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde bir süredir gerginlik yaşadığı Beşşar Esed rejimine ait bir askeri bölgeyi bir gün aranın ardından yeniden ablukaya aldı.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde bir süredir gerginlik yaşadığı Beşşar Esed rejimine ait bir askeri bölgeyi bir gün aranın ardından yeniden ablukaya aldı.

#5
Foto - Bölgede gelişmeler bu yöndeyken Suriye'nin El Bab ilçesinde kimliği belirsiz insansız hava aracı (İHA) tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıyı ilginç bir şekilde kimse üstlenmedi.

Bölgede gelişmeler bu yöndeyken Suriye'nin El Bab ilçesinde kimliği belirsiz insansız hava aracı (İHA) tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıyı ilginç bir şekilde kimse üstlenmedi.

#6
Foto - Google , PKK/YPG’nin Rojova diye adlandırdığı Suriye topraklarını özerk bir bölge olarak ekledi ve terör yapılaşmasını devlet olarak gösterdi.

Google , PKK/YPG’nin Rojova diye adlandırdığı Suriye topraklarını özerk bir bölge olarak ekledi ve terör yapılaşmasını devlet olarak gösterdi.

#7
Foto - Arama motoru, bölgeyi sözde demokratik bir federal bölge olarak ekledi.

Arama motoru, bölgeyi sözde demokratik bir federal bölge olarak ekledi.

#8
Foto - Google provokasyonu bununla kalmayarak haritalarda da tepki çeken bir adıma imza atıldı.

Google provokasyonu bununla kalmayarak haritalarda da tepki çeken bir adıma imza atıldı.

#9
Foto - Google, Fırat kalkanı bölgesini Rojova diyerek gösterdi. Söz konusu gelişme sosyal medyada büyük tepki çekti.

Google, Fırat kalkanı bölgesini Rojova diyerek gösterdi. Söz konusu gelişme sosyal medyada büyük tepki çekti.

Suudi Arabistan'ın çılgın projesi tanıtıldı
Dünya

Suudi Arabistan'ın çılgın projesi tanıtıldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın uluslararası arenada oluşturduğu olumsuz tabloyu y..
ABD'de kritik göreve bir Türk getiriliyor!
Dünya

ABD'de kritik göreve bir Türk getiriliyor!

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın en yakınındaki isim bir..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Sözde genel başkanının sancısı budur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuştu.
Bir CHP'linin daha usulsüzlüğü belgelendi! Villasının yıkılması gündemde
Siyaset

Bir CHP'linin daha usulsüzlüğü belgelendi! Villasının yıkılması gündemde

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in eşi Seyhan Büyükerşen’in üstüne olan villa için, ‘imar barışı’ndan yararlanmak ad..
Trump kararı Twitter'a pahalıya patladı
Dünya

Trump kararı Twitter'a pahalıya patladı

Sosyal medya platformu Twitter'ın hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya alan Twitter'ın hisseleri yüzde 12 de..
Bilim adamları bunun peşinde! Dünya'ya nasıl geldi?
Teknoloji

Bilim adamları bunun peşinde! Dünya'ya nasıl geldi?

Dünya’ya suyun nasıl geldiğine dair yeni bir araştırma yürüten bilim adamları, ilginç tahminlerde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay