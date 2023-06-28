2023-06-28 01:05:56 Google'dan Microsoft'u kıskandıracak yapay zeka
Google DeepMind CEO'su Gemini hakkında yaptığı açıklamada, Gemini'nin ChatGPT'yi geçeceğini belirtti.
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Google DeepMind CEO'su Gemini hakkında yaptığı açıklamada, Gemini'nin ChatGPT'yi geçeceğini belirtti.
Google ve OpenAI arasındaki üretken yapay zeka yarışı kızışıyor.
Google DeepMind CEO’sundan gelen yeni bir açıklama ise, yeni yapay zeka modelinin tozu dumana katacağını iddia etti. Gemini isimli araç, ChatGPT’ye kıyasla “ultra güçlü” olacak.
DeepMind CEO’su Demis Hassabis, Google’ın dil modeli AlphaGo ile geliştirilen yeni Gemini yapay zekası hakkında konuştu.
AlphaGo’nun karar verme becerilerini kullanarak tasarlanan üretken yapay zeka, OpenAI’ın dil modelini geri bırakmayı hedefliyor.
Gemini hala geliştirme aşamasında ve yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenmiyor.
Ancak üstün problem çözme ve karar verme potansiyeli, üretken yapay zeka yarışında önemli etkiler yaratabilir. Hassabis, açıklamasında “Ayrıca oldukça ilginç olacak bazı yeni yeniliklerimiz var” diyerek yarışı kızıştırdı.
Google bir süre önce düzenlediği I/O 2023 etkinliğinde Bard ve PaLM 2 diline ilişkin yeniliklerini paylaşmıştı. Bu yenilikler dikkat çekiyor olsa da, ChatGPT-4‘ün pazarda daha büyük bir etki yarattığını söylemek mümkün.
Google ise yeni Gemini ile bu algıyı kırmak istiyor. Bilmeyenler için DeepMind tarafından geliştirilen AlphaGo, 2016 yılında düzenlenen Go oyununda bir insanı yenerek bu alanda bir ilki başarmıştı. AlphaGo’nun yetenekleri Gemini’da kullanılabilir olacak.
Google, hesaplamalı görevlerin yerine getirilmesinde yapay zekanın ne kadar doğru çalıştığını artırmak istiyor. Bunun için Bard’a bir süre önce yazılan kodu yürütme yeteneği kazandırdı.
Bu yenilik, Google’ın artık matematik problemlerini çözebileceği veya kodların çıktılarını gösterebileceği anlamına geliyor.
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