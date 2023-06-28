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Teknoloji-Bilişim
11
Google'dan Microsoft'u kıskandıracak yapay zeka

2023-06-28 01:05:56
Google'dan Microsoft'u kıskandıracak yapay zeka

Google DeepMind CEO'su Gemini hakkında yaptığı açıklamada, Gemini'nin ChatGPT'yi geçeceğini belirtti.

#1
Foto - Google'dan Microsoft'u kıskandıracak yapay zeka

Google ve OpenAI arasındaki üretken yapay zeka yarışı kızışıyor.

#2
Foto - Google'dan Microsoft'u kıskandıracak yapay zeka

Google DeepMind CEO’sundan gelen yeni bir açıklama ise, yeni yapay zeka modelinin tozu dumana katacağını iddia etti. Gemini isimli araç, ChatGPT’ye kıyasla “ultra güçlü” olacak.

#3
Foto - Google'dan Microsoft'u kıskandıracak yapay zeka

DeepMind CEO’su Demis Hassabis, Google’ın dil modeli AlphaGo ile geliştirilen yeni Gemini yapay zekası hakkında konuştu.

#4
Foto - Google'dan Microsoft'u kıskandıracak yapay zeka

AlphaGo’nun karar verme becerilerini kullanarak tasarlanan üretken yapay zeka, OpenAI’ın dil modelini geri bırakmayı hedefliyor.

#5
Foto - Google'dan Microsoft'u kıskandıracak yapay zeka

Gemini hala geliştirme aşamasında ve yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

#6
Foto - Google'dan Microsoft'u kıskandıracak yapay zeka

Ancak üstün problem çözme ve karar verme potansiyeli, üretken yapay zeka yarışında önemli etkiler yaratabilir. Hassabis, açıklamasında “Ayrıca oldukça ilginç olacak bazı yeni yeniliklerimiz var” diyerek yarışı kızıştırdı.

#7
Foto - Google'dan Microsoft'u kıskandıracak yapay zeka

Google bir süre önce düzenlediği I/O 2023 etkinliğinde Bard ve PaLM 2 diline ilişkin yeniliklerini paylaşmıştı. Bu yenilikler dikkat çekiyor olsa da, ChatGPT-4‘ün pazarda daha büyük bir etki yarattığını söylemek mümkün.

#8
Foto - Google'dan Microsoft'u kıskandıracak yapay zeka

Google ise yeni Gemini ile bu algıyı kırmak istiyor. Bilmeyenler için DeepMind tarafından geliştirilen AlphaGo, 2016 yılında düzenlenen Go oyununda bir insanı yenerek bu alanda bir ilki başarmıştı. AlphaGo’nun yetenekleri Gemini’da kullanılabilir olacak.

#9
Foto - Google'dan Microsoft'u kıskandıracak yapay zeka

Google, hesaplamalı görevlerin yerine getirilmesinde yapay zekanın ne kadar doğru çalıştığını artırmak istiyor. Bunun için Bard’a bir süre önce yazılan kodu yürütme yeteneği kazandırdı.

#10
Foto - Google'dan Microsoft'u kıskandıracak yapay zeka

Bu yenilik, Google’ın artık matematik problemlerini çözebileceği veya kodların çıktılarını gösterebileceği anlamına geliyor.

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