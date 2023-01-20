Google’dan kaybolan kablosuz cihazlar için devrim gibi karar

Rahman, fark ettiği API’ı Twitter hesabından paylaştı. Mesafe ölçümünün doğruluğu kesin olmasa da Bluetooth Mesafe Ölçümü API’ı, size yaklaşık konumu söyleyebilir. Yani telefonunuzun Bluetooth aksesuarından 1 metreden fazla veya daha az uzaklıkta olup olmadığını belirtebilir. Bu API özellikle telefonunuz ve bağlı cihazlar arasındaki mesafeyi belirlemek için Bluetooth RSSI’yi (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi) kullanacak. Böylece bu özellik Apple’ın AirTag’ini akıllara getiriyor. Özelliğin gelip gelmemesiyle ilgili herhangi net bir bilgi yer almıyor. Ancak özelliğin gelme ihtimali durumunda da Android 14’ü beklemek gerekebilir.