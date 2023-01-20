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Teknoloji-Bilişim
10
Google’dan kaybolan kablosuz cihazlar için devrim gibi karar

2023-01-20 02:14:58
Google’dan kaybolan kablosuz cihazlar için devrim gibi karar

Teknoloji devi Google, sık sık kaybolan kablosuz cihazları bulmak için telefonlara eklenecek yeni bir uygulama için çalışıyor.

#1
Foto - Google’dan kaybolan kablosuz cihazlar için devrim gibi karar

Google, kullanıcıların kablosuz aksesuarlarıyla telefonlarının ne kadar uzakta olduğunu ölçecek mesafe API'sini test ediyor.

#2
Foto - Google’dan kaybolan kablosuz cihazlar için devrim gibi karar

Teknoloji devi Google, kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak pek çok yenilik üzerinde çalışmalarıyla öne çıkıyor. Bunlardan biri de Bluetooth alanında oluyor.

#3
Foto - Google’dan kaybolan kablosuz cihazlar için devrim gibi karar

Şirket, kullanıcıların aksesuarlarının akıllı telefonlarından ne kadar uzakta olduğunu bilmelerini sağlayacak bir özelliği test ediyor. İşte Google Bluetooth mesafe ölçme özelliği!

#4
Foto - Google’dan kaybolan kablosuz cihazlar için devrim gibi karar

Google, Bluetooth aksesuar ile telefon arasındaki uzaklığı ölçecek özellik geliştiriyor Bluetooth, kullandığımız kablosuz fare ve kulaklıklarda karşımıza sıklıkla çıkıyor.

#5
Foto - Google’dan kaybolan kablosuz cihazlar için devrim gibi karar

Bu nedenle de günümüzde sağladığı kolaylıklardan ve özgürlük alanı tanımasından kaynaklı olarak aksesuarlarda tercih ederiz.

#6
Foto - Google’dan kaybolan kablosuz cihazlar için devrim gibi karar

Ancak Blutooth’un da sınırlı olduğu alanlar oluyor. Teknoloji devi Google ise bu sınırı ölçmenin yeni yolu üzerinde çalışıyor.

#7
Foto - Google’dan kaybolan kablosuz cihazlar için devrim gibi karar

Şirket, kullanıcıların Bluetooth aksesuarlarının telefonlarından ne kadar mesafede olduğunu sağlayacak yeni özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, yeni bir Bluetooth Mesafe ölçümü API’sini içeriyor. Bu Bluetooth Mesafe Ölçümü API’ını ise Mishaal Rahman fark etti.

#8
Foto - Google’dan kaybolan kablosuz cihazlar için devrim gibi karar

Rahman, fark ettiği API’ı Twitter hesabından paylaştı. Mesafe ölçümünün doğruluğu kesin olmasa da Bluetooth Mesafe Ölçümü API’ı, size yaklaşık konumu söyleyebilir. Yani telefonunuzun Bluetooth aksesuarından 1 metreden fazla veya daha az uzaklıkta olup olmadığını belirtebilir. Bu API özellikle telefonunuz ve bağlı cihazlar arasındaki mesafeyi belirlemek için Bluetooth RSSI’yi (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi) kullanacak. Böylece bu özellik Apple’ın AirTag’ini akıllara getiriyor. Özelliğin gelip gelmemesiyle ilgili herhangi net bir bilgi yer almıyor. Ancak özelliğin gelme ihtimali durumunda da Android 14’ü beklemek gerekebilir.

#9
Foto - Google’dan kaybolan kablosuz cihazlar için devrim gibi karar

O zamandan önce bu teknoloji, Google’ın CES’te gösterdiği Pixel Watch için yakınlık tabanlı Watch Unlock’u kullanıcılara getirmek için Android’in Active Unlock API’ının kullanımında rol alacak gibi duruyor. Kaynak: Shift Delete

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