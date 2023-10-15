Google Chrome Android uygulaması yenileniyor

Bu tasarım şu anda test aşamasında ve Android kullanıcıları için Google Play Store’dan indirilebilen Chrome Canary’de özel olarak mevcut. Bu yeni görünümün sonunda standart sürüme entegre edilmesi ve tüm kullanıcılar için gelişmiş bir tarama deneyimi vaat etmesi kuvvetle muhtemel.