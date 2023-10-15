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Teknoloji-Bilişim
9
Google Chrome Android uygulaması yenileniyor

2023-10-15 22:34:11
Google Chrome Android uygulaması yenileniyor

Google Chrome ’un Android uygulaması, tasarım güncellemesi alıyor.

#1
Foto - Google Chrome Android uygulaması yenileniyor

Dünyanın en popüler tarayıcısı Google Chrome ’un Android uygulamasına bir tasarım güncellemesi geliyor.

#2
Foto - Google Chrome Android uygulaması yenileniyor

Chrome Canary’deki son güncelleme, Material You tasarım felsefesine uygun olarak yenilenmiş bir yeni sekme sayfası ortaya koyuyor.

#3
Foto - Google Chrome Android uygulaması yenileniyor

Google Chrome Android uygulaması artık daha yuvarlak ve büyük bir tasarıma sahip olacak Kuzey Amerika’nın önde gelen teknoloji ürünleri tarafından benimsenen bu felsefe, kusursuz ve görsel olarak çekici kullanıcı deneyimleri yaratmayı amaçlıyor.

#4
Foto - Google Chrome Android uygulaması yenileniyor

Yeni sekme sayfasında daha büyük ve yuvarlak bir Google arama çubuğunun yanı sıra son ziyaret edilen sayfalar da gösteriliyor.

#5
Foto - Google Chrome Android uygulaması yenileniyor

Google Chrome, bu Material You tasarımını Android uygulamasına genişleterek bir adım daha ileri gidiyor. Tasarım güncellemesi, Canary test sürümü ile başlayarak kademeli olarak gerçekleştirilecek.

#6
Foto - Google Chrome Android uygulaması yenileniyor

Yeni tasarımı deneyimlemek için kullanıcılar Canary sürümüne güncelleme yapabilirler. Yeni bir sekme açıldığında yenilenen sayfa ve eklenen işlevler ortaya çıkıyor. “Yeni Sekme” sayfasında önemli değişiklikler yapıldı ve Google arama çubuğu ekranda daha fazla yer kapladı.

#7
Foto - Google Chrome Android uygulaması yenileniyor

Dahası, sayfanın arka plan rengi artık kullanıcının akıllı telefon temasına uyum sağlayarak seçtiği estetikle sorunsuz bir şekilde harmanlanıyor. Eğer akıllı telefon koyu bir tema ya da koyu mod kullanıyorsa, sayfanın arka planı daha hafif bir ton alıyor ve bunun tersi de geçerli.

#8
Foto - Google Chrome Android uygulaması yenileniyor

Bu tasarım şu anda test aşamasında ve Android kullanıcıları için Google Play Store’dan indirilebilen Chrome Canary’de özel olarak mevcut. Bu yeni görünümün sonunda standart sürüme entegre edilmesi ve tüm kullanıcılar için gelişmiş bir tarama deneyimi vaat etmesi kuvvetle muhtemel.

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