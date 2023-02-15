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Hayat-Aktüel
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Gönüllü şeflerden depremzedeler için örnek davranış

2023-02-15 15:45:03
Gönüllü şeflerden depremzedeler için örnek davranış

Kahramanmaraş depreminin ardından Kızılay’ın tüm afet bölgesinde günde üç öğün olarak verdiği beslenme desteğine ünlü şefler de katıldı. Kızılay Aşevlerinde ocak başına geçen yüze yakın şef Kızılay aşçıları ve gönüllüleriyle birlikte mutfakta milyonlarca kap yemek pişirdi. Depremin ilk anından bu yana sahada binden fazla profesyonel çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de arama kurtarma ve sağlık personellerine destek sağlayan Kızılay’a ünlü şeflerde güç kattı.

#1
Foto - Gönüllü şeflerden depremzedeler için örnek davranış

Üniversitelerin Gastronomi bölümü öğrencileri, Turizm Akademisyenleri Derneği ve Aşçılar Federasyonu ile birlikte afet bölgelerinde yer alan Kızılay aşevlerine gelen 100’e yakın şef afet bölgesinde yer alan Kızılay aşevlerinde afetzedeler için yemek pişiriyor. MasterChef yarışmasının jüri üyesi Danilo Zanna, Gastronomi ödüllü Şef Ömür Akkor, Şef Mert Saraç ve ünlü Şef Rafet İnce’nin de yer aldığı şefler afetzedelere yemek yapmak için kolları sıvadı. Kızılay’ın koordine ettiği beslenme grubu, afetin başından bugüne kadar 30 milyon kaptan fazla yemek üreterek afetzedelere ulaştırdı.

#2
Foto - Gönüllü şeflerden depremzedeler için örnek davranış

Kızılay koordinesinde Afet Beslenme Grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile birlikte bölgede; 5 Aşevi, 352 Mobil Mutfak, 86 İkram Aracı, 38 Mobil Fırın, 22 Sahra Mutfak ile görev yapılıyor.

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Foto - Gönüllü şeflerden depremzedeler için örnek davranış

31.2 MİLYON KİŞİLİK SICAK YEMEK Mobil mutfak ve ikram araçlarını depremden etkilenen tüm illere sevk eden Kızılay koordinesindeki Afet Beslenme Grubu şimdiye kadar yaklaşık 7.500.000 kişilik çorba, 31.256.000 kişilik sıcak yemek, 36.092.000 ekmek dağıttı. Kızılay 14.477.000’den fazla ikramlık malzeme ve 17.173.000 adet su ve 2.085.000’den fazla içecek dağıtımı gerçekleştirdi.

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