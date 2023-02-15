Gönüllü şeflerden depremzedeler için örnek davranış

Kahramanmaraş depreminin ardından Kızılay’ın tüm afet bölgesinde günde üç öğün olarak verdiği beslenme desteğine ünlü şefler de katıldı. Kızılay Aşevlerinde ocak başına geçen yüze yakın şef Kızılay aşçıları ve gönüllüleriyle birlikte mutfakta milyonlarca kap yemek pişirdi. Depremin ilk anından bu yana sahada binden fazla profesyonel çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de arama kurtarma ve sağlık personellerine destek sağlayan Kızılay’a ünlü şeflerde güç kattı.