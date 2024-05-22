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Spor
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Gönül Dağı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'yi yayınlayan TRT1'de flaş gelişme! Müthiş bölüm geliyor...

2024-05-22 13:41:17
Gönül Dağı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'yi yayınlayan TRT1'de flaş gelişme! Müthiş bölüm geliyor...

Celal Ağa, Ömer’e karşı son kozunu oynar

#1
Foto - Gönül Dağı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'yi yayınlayan TRT1'de flaş gelişme! Müthiş bölüm geliyor...

“Kara Ağaç Destanı” 1. Sezon 13. Bölüm 24 Mayıs 2024 Cuma saat 20.00/ TRT 1

#2
Foto - Gönül Dağı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'yi yayınlayan TRT1'de flaş gelişme! Müthiş bölüm geliyor...

TRT 1’de yayınlanan Kara Ağaç Destanı dizisi 24 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de on üçüncü bölümüyle ekrana gelecek.

#3
Foto - Gönül Dağı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'yi yayınlayan TRT1'de flaş gelişme! Müthiş bölüm geliyor...

Kara Ağaç Destanı’nın yeni bölümünde neler olacak:

#4
Foto - Gönül Dağı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'yi yayınlayan TRT1'de flaş gelişme! Müthiş bölüm geliyor...

Sultan, Celal Ağa’nın safında yer alınca Ömer ve Raziye ile arası açılır.

#5
Foto - Gönül Dağı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'yi yayınlayan TRT1'de flaş gelişme! Müthiş bölüm geliyor...

Celal Ağa, Sultan’a, Ömer’in yokluğunda işlerin başına geçmesini teklif eder. Kara Ağaç topraklarında ekim zamanı başlamıştır. Ömer’in toprağında kimse çalışmaz. Yalnız kalan Ömer’in yardımına, Raziye yetişir. Bu durum Celal Ağa’yı öfkelendirir.

#6
Foto - Gönül Dağı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'yi yayınlayan TRT1'de flaş gelişme! Müthiş bölüm geliyor...

Ömer’in tohum deposunu ortadan kaldırmak için plan yapan Celal Ağa, Ömer’i kaybetmekle karşı karşıya kalınca onu konağa getirmek için son kozunu oynar. Ömer’in kararı ne olacaktır?

#7
Foto - Gönül Dağı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'yi yayınlayan TRT1'de flaş gelişme! Müthiş bölüm geliyor...

‘Kara Ağaç Destanı’, yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1’de.

#8
Foto - Gönül Dağı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'yi yayınlayan TRT1'de flaş gelişme! Müthiş bölüm geliyor...

Oyuncular : Olgun Şimşek (Celal Ağa), Emre Kıvılcım (Ömer), Meltem Akçöl (Sultan), Özlem Conker (Asiye), Merih Öztürk (Gülnaz),Gülçin Hatıhan (Naile), İsmail Hakkı (Çoban Ali), Sevtap Özaltun (Zeynep), Oğulcan Arman Uslu (Merdo), Mehmet Güler (İlyas Kahya), Süreyya Kilimci (Raziye), Yeşim Gül (Durdu Ana), Deniz Altan (Sevim), Kenan Ciniviz (Feyzo), Eray Ertüren (Kadri), Tuncay Beyazıt (Hamza), Nurhayat Boz (Gülcan), Mehmet Şeker (Bedo), Mert Karabulut (Veysi), Deniz Gündoğdu (Ayten), Sultan Sarohan (Dilo), Taylan Meydan (Bekiro), Halil Demir (Şeyhmus), Berfin Kıymaz (Reyhan), Adem Türkyılmaz (Adem), Alessa Dilara Demircan (Rabia) ve Ayten Uncuoğlu (Paşa Kadın)

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