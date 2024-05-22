Gönül Dağı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'yi yayınlayan TRT1'de flaş gelişme! Müthiş bölüm geliyor...

Oyuncular : Olgun Şimşek (Celal Ağa), Emre Kıvılcım (Ömer), Meltem Akçöl (Sultan), Özlem Conker (Asiye), Merih Öztürk (Gülnaz),Gülçin Hatıhan (Naile), İsmail Hakkı (Çoban Ali), Sevtap Özaltun (Zeynep), Oğulcan Arman Uslu (Merdo), Mehmet Güler (İlyas Kahya), Süreyya Kilimci (Raziye), Yeşim Gül (Durdu Ana), Deniz Altan (Sevim), Kenan Ciniviz (Feyzo), Eray Ertüren (Kadri), Tuncay Beyazıt (Hamza), Nurhayat Boz (Gülcan), Mehmet Şeker (Bedo), Mert Karabulut (Veysi), Deniz Gündoğdu (Ayten), Sultan Sarohan (Dilo), Taylan Meydan (Bekiro), Halil Demir (Şeyhmus), Berfin Kıymaz (Reyhan), Adem Türkyılmaz (Adem), Alessa Dilara Demircan (Rabia) ve Ayten Uncuoğlu (Paşa Kadın)