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Yaşam
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Gölet taştı, araziler sular altında kaldı

2024-05-18 18:08:47
Gölet taştı, araziler sular altında kaldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan göletin taşması sonucu bahçe ve araziler sular altında kaldı.

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Foto - Gölet taştı, araziler sular altında kaldı

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi’nde bulunan göletin taşması sonucu onlarca dönüm arazi sular altında kaldı.

#2
Foto - Gölet taştı, araziler sular altında kaldı

Derebaşı Mahallesi’nde bulunan göletin, son günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükseldi.

#3
Foto - Gölet taştı, araziler sular altında kaldı

Dere üstünde bulunan göletin taşması sonucu mahalleye ait çok sayıda bahçe ve onlarca arazi sular altında kaldı. Sabah 07.30 sıralarında yaşanan gölet taşkınında can kaybı olmaması sevindirdi.

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Foto - Gölet taştı, araziler sular altında kaldı

Mahalle Muhtarı Güngör Yeşilyurt, göletin debisinin yükselmesi sonucu sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile adeta patladığını belirterek, “Taşan su dere yatağından bahçe ve arazilere aktı. Şükür can kaybı yaşanmadı. Ama arazilerde ciddi tahribat yaşandı” diye konuştu.

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