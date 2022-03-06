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Türkiye
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Göle düşen Suriyeli gençten kötü haber

2022-03-06 12:28:17
Göle düşen Suriyeli gençten kötü haber

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, göle düştükten sonra kaybolan Suriyeli gencin cesedine ulaşıldı.

#1
Foto - Reyhanlı ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Gölünde dün gezinti yaparken dengesini kaybedip suya düştükten sonra kaybolan Receb el Reşid'i (18), havanın kararması nedeniyle sonlandırılan arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Reyhanlı ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Gölünde dün gezinti yaparken dengesini kaybedip suya düştükten sonra kaybolan Receb el Reşid'i (18), havanın kararması nedeniyle sonlandırılan arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

#2
Foto - Polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekiplerinin yaptıkları çalışmada, Reşid'in cesedine ulaşıldı.

Polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekiplerinin yaptıkları çalışmada, Reşid'in cesedine ulaşıldı.

#3
Foto - Bu arada göl kıyısına gelen gencin yakınları gözyaşı döktü.

Bu arada göl kıyısına gelen gencin yakınları gözyaşı döktü.

#4
Foto - Suriye uyruklu Receb el Reşid, dün gittiği Reyhanlı ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Gölü'ne dengesini kaybederek düşmüş, bir süre sonra kaybolmuştu.

Suriye uyruklu Receb el Reşid, dün gittiği Reyhanlı ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Gölü'ne dengesini kaybederek düşmüş, bir süre sonra kaybolmuştu.

#5
Foto - Polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekiplerinin arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilmişti.

Polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekiplerinin arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilmişti.

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