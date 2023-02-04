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Hayat-Aktüel
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Gölcük Gölü buz tuttu

2023-02-04 20:51:35
Gölcük Gölü buz tuttu

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

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Foto - Gölcük Gölü buz tuttu

Bozdağ'daki 1049 metre rakımlı Gölcük Mahallesi'nde bulunan gölün yüzeyinin buzla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Gölcük Gölü buz tuttu

Hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı bölgeye gelenler, manzaranın tadını çıkardı.

#3
Foto - Gölcük Gölü buz tuttu

Mahalle esnafından Faruk Yayla, önceki gün gece saatlerinden başlayarak havanın soğuması nedeniyle gölün tamamen buz tuttuğunu dile getirdi.

#4
Foto - Gölcük Gölü buz tuttu

Yayla, şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Gölcük Gölü buz tuttu

"Kar bereketiyle geldi. İşletmemiz doldu taştı. Yazın 5 bin olan nüfusumuz şu an hafta sonları 20 bin kişiyi görüyoruz. Bu ender görülen bir olaydır. Herkesi Gölcük'e bekliyoruz."

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