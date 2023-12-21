2023-12-21 11:48:55 Gol makinasının bozulmasının nedeni bu mu? Milyonlarca Galatasaraylı’ya şok! Duyurdular: Para dağıtmaya başladı! Şaka değil gerçek
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana takımın en flaş ismi olmayı başaran Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, son günlerde transfer dedikodularıyla gündeme geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz sezon kiraladığı, bu sezon ise bonservisini aldığı golcü oyuncu, devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olacak gibi görünüyor.