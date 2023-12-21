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Spor
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Gol makinasının bozulmasının nedeni bu mu? Milyonlarca Galatasaraylı’ya şok! Duyurdular: Para dağıtmaya başladı! Şaka değil gerçek

2023-12-21 11:48:55
Gol makinasının bozulmasının nedeni bu mu? Milyonlarca Galatasaraylı’ya şok! Duyurdular: Para dağıtmaya başladı! Şaka değil gerçek

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana takımın en flaş ismi olmayı başaran Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, son günlerde transfer dedikodularıyla gündeme geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz sezon kiraladığı, bu sezon ise bonservisini aldığı golcü oyuncu, devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olacak gibi görünüyor.

#1
Foto - Gol makinasının bozulmasının nedeni bu mu? Milyonlarca Galatasaraylı’ya şok! Duyurdular: Para dağıtmaya başladı! Şaka değil gerçek

Real Madrid ile birçok kez transfer dedikodusu çıkan Icardi için bir başka dünya devinin devreye girdiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

#2
Foto - Gol makinasının bozulmasının nedeni bu mu? Milyonlarca Galatasaraylı’ya şok! Duyurdular: Para dağıtmaya başladı! Şaka değil gerçek

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, 43 puanla ikinci sırada yer alıyor.

#3
Foto - Gol makinasının bozulmasının nedeni bu mu? Milyonlarca Galatasaraylı’ya şok! Duyurdular: Para dağıtmaya başladı! Şaka değil gerçek

Hafta sonu oynanacak derbi öncesinde Fatih Karagümrük'ü sahasında ağırlayan Aslan, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

#4
Foto - Gol makinasının bozulmasının nedeni bu mu? Milyonlarca Galatasaraylı’ya şok! Duyurdular: Para dağıtmaya başladı! Şaka değil gerçek

Fenerbahçe derbisine 3 puan alarak giden sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle galip geldi.

#5
Foto - Gol makinasının bozulmasının nedeni bu mu? Milyonlarca Galatasaraylı’ya şok! Duyurdular: Para dağıtmaya başladı! Şaka değil gerçek

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın rakibi de Sparta Prag oldu.

#6
Foto - Gol makinasının bozulmasının nedeni bu mu? Milyonlarca Galatasaraylı’ya şok! Duyurdular: Para dağıtmaya başladı! Şaka değil gerçek

Şubat ayında oynanacak maçları kazanarak turnuvada üst turlara ilerlemeyi planlayan sarı-kırmızılılar, devre arasını hareketli geçirecek.

#7
Foto - Gol makinasının bozulmasının nedeni bu mu? Milyonlarca Galatasaraylı’ya şok! Duyurdular: Para dağıtmaya başladı! Şaka değil gerçek

Sol bek ve orta sahaya net bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmeleri de yaşanıyor.

#8
Foto - Gol makinasının bozulmasının nedeni bu mu? Milyonlarca Galatasaraylı’ya şok! Duyurdular: Para dağıtmaya başladı! Şaka değil gerçek

REAL MADRID İDDİALARI ÇIKMIŞTI

#9
Foto - Gol makinasının bozulmasının nedeni bu mu? Milyonlarca Galatasaraylı’ya şok! Duyurdular: Para dağıtmaya başladı! Şaka değil gerçek

İspanya LaLiga'da bu sezon Karim Benzema'yı kaybettikten sonra elit santrfor eksikliği yaşayan Real Madrid, gündemine Icardi'yi almıştı.

#10
Foto - Gol makinasının bozulmasının nedeni bu mu? Milyonlarca Galatasaraylı’ya şok! Duyurdular: Para dağıtmaya başladı! Şaka değil gerçek

Galatasaray'da yeniden yıldızını parlatarak dünya futbolunda dikkat çeken Icardi, Real Madrid'in devre arası transfer hedeflerinden birisi oldu.

#11
Foto - Gol makinasının bozulmasının nedeni bu mu? Milyonlarca Galatasaraylı’ya şok! Duyurdular: Para dağıtmaya başladı! Şaka değil gerçek

İngiliz basınından Football Transfers'in haberine göre; Manchester United, gol yollarındaki eksikliğini gidermek için Icardi'yi transfer etmeyi düşünüyor. Sabah'a göre; ManU'nun ocak ayında Arjantinli futbolcu için olası bir kiralama seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

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