Gökyüzüne bakan şaşırıp kaldı!

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya denildiğinde balonun ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Geçen yıl 2023 yılında 615 bin kişi Kapadokya'da balona bindi. 2024'te bunun üzerinde bir artış görüyorum. 2022'ye göre yüzde 18, 2023'e göre yüzde 30 bir artış oldu.