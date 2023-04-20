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Doğa
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Gökyüzünde resmen ateş çemberi oluştu! Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

2023-04-20 11:40:50
Gökyüzünde resmen ateş çemberi oluştu! Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

En popüler gök olaylarından biri olan Güneş tutulması, Endonezya'nın Doğu Cava Bölgesinin Mojokerto kentinde görüntülendi. İnsanlar halkalı güneş tutulmasını röntgenler ile izledi. Doğa olaylarına meraklı olanların heyecanla beklediği Güneş tutulmasına ilişkin araştırmalar hızlanırken, tutulmaya dair bilinen her şeyi sizler için derledik. Peki Hibrit Güneş tutulması nedir, saat kaçta? 20 Nisan güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi? İşte tüm detaylar… Tüm dünya tarihinde en ilgi çekici gök olaylarından biri olan güneş tutulması 21. yüzyılda da milyonların merakını cezbetmeye devam ediyor. Güneşin etrafında "ateş çemberi" oluşturan halkalı güneş tutulması, Endonezya'nın Mojokerto kentinde görüntülendi. İnsanlar halkalı güneş tutulmasını röntgenler ile izledi.

#1
Foto - Gökyüzünde resmen ateş çemberi oluştu! Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Güneş Tutulması nedir? En basit anlatımla Ay’ın yörüngede gerçekleştirdiği hareketlerin sonucunda Dünya ve Güneş’in arasına girer. Güneş’in bir süreliğine kaybolması insanların dikkatini çeken bir doğa olayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Her yıl ortalama olarak iki ila beş farklı Güneş tutulması olur. Sık gerçekleşmesine rağmen seyrek olarak gözlemlenebilen Güneş tutulmaları en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki Hibrit Güneş tutulması nedir, saat kaçta? 20 Nisan güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi? İşte tüm detaylar…

#2
Foto - Gökyüzünde resmen ateş çemberi oluştu! Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

HİBRİT GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR? Güneş tutulmasının birden çok türü bulunmaktadır. 20 Nisan Perşembe günü meydana gelecek Güneş tutulmasının türü ise “hibrit” tutulmadır. Hibrit Güneş tutulması tüm tutulma türleri içerisinde en nadir rastlanan olarak karşımıza çıkıyor. Bu Güneş tutulmasına hibrit ismi verilmesinin nedeni; ilk başladığı zaman çoğunlukla halkalı tutulma şeklinde kendini gösterirken zaman ilerlediğinde Ay’ın Güneş’in önüne geçmesiyle birlikte tam tutulmaya dönülmesidir. Son olarak yine halkalı tutulma olarak son bulur. Hibrit Güneş tutulması, son olarak 2013 senesinde kendini göstermişti.

#3
Foto - Gökyüzünde resmen ateş çemberi oluştu! Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ? On senedir Hibrit tutulma görmeyen vatandaşlar, dünyanın çeşitli bölgelerinden izlenebilecek olanlar bu gök olayını ülkemizden izleyip izleyemeyeceklerini merak ediyor. 20 Nisan Perşembe günü meydana gelecek olan tutulma Türkiye’den görülemeyecek. 2023’te meydana gelecek olan Hibrit tutulma 2031 yılına kadar bir daha görülemeyecek.

#4
Foto - Gökyüzünde resmen ateş çemberi oluştu! Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ En bilinen ve dikkat çeken gök olaylarının başında gelen Güneş tutulmasının türleri bulunmaktadır. Tam güneş tutulması: Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk halinde görünen ışık yuvarını görünmeyecek şekilde kaplaması ile meydana gelir. Güneş'in çok parlak olan ışık yuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışık yuvarından çok daha soluk olan taç küre rahatlıkla görülebilecek hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma olduğunda güvenli şekilde bakılabilmektedir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek şekilde karanlığa gömülür. Tam tutulma, Dünya üzerinde nadir bölümlerde görülür.

#5
Foto - Gökyüzünde resmen ateş çemberi oluştu! Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Hibrit güneş tutulması: Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar, en nadir görünen Güneş tutulması türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkalı güneş tutulması: Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zamanlarda meydana gelir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışık yuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. İşte tam olarak bu nedenle Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam kapatmayı başaramaz. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde görülür hale gelir.

#6
Foto - Gökyüzünde resmen ateş çemberi oluştu! Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Parçalı güneş tutulması: Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda gözlemlenebilen tutulmadır. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde sonlanır. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

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