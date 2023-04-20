2023-04-20 11:40:50 Gökyüzünde resmen ateş çemberi oluştu! Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi
En popüler gök olaylarından biri olan Güneş tutulması, Endonezya'nın Doğu Cava Bölgesinin Mojokerto kentinde görüntülendi. İnsanlar halkalı güneş tutulmasını röntgenler ile izledi. Doğa olaylarına meraklı olanların heyecanla beklediği Güneş tutulmasına ilişkin araştırmalar hızlanırken, tutulmaya dair bilinen her şeyi sizler için derledik. Peki Hibrit Güneş tutulması nedir, saat kaçta? 20 Nisan güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi? İşte tüm detaylar… Tüm dünya tarihinde en ilgi çekici gök olaylarından biri olan güneş tutulması 21. yüzyılda da milyonların merakını cezbetmeye devam ediyor. Güneşin etrafında "ateş çemberi" oluşturan halkalı güneş tutulması, Endonezya'nın Mojokerto kentinde görüntülendi. İnsanlar halkalı güneş tutulmasını röntgenler ile izledi.