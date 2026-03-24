Ömrünü yarı yarıya kısaltıyor: Akıllı telefon şarjında bu hataya dikkat!
Ömrünü yarı yarıya kısaltıyor: Akıllı telefon şarjında bu hataya dikkat!

Diyarbakır'da telefon tamiratı yapan esnaf Ahmet Gök, cep telefonu arızaların büyük kısmının yanlış şarj aletlerinden kaynaklandığını söyledi.

Foto - Ömrünü yarı yarıya kısaltıyor: Akıllı telefon şarjında bu hataya dikkat!

Yaklaşık 13 yıldır Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde telefon tamiri yapan Ahmet Gök, cep telefonlarında en sık karşılaşılan arızaların yüksek voltajlı ve kalitesiz şarj aletlerinden kaynaklandığını belirtti.

Foto - Ömrünü yarı yarıya kısaltıyor: Akıllı telefon şarjında bu hataya dikkat!

Yanlış şarj cihazlarının telefon bataryasına ve ana kartına ciddi zararlar verdiğini ifade eden Gök, bu durumun cihaz ömrünü önemli ölçüde kısalttığını söyledi. Telefonların normal kullanımda 10 yıla kadar dayanabildiğini dile getiren Gök, özellikle çocukların yoğun şekilde oyun oynaması ve uygulama yüklemesi nedeniyle bu sürenin yarıya kadar düştüğünü vurguladı.

Foto - Ömrünü yarı yarıya kısaltıyor: Akıllı telefon şarjında bu hataya dikkat!

Gök, "Bir telefonun alabileceği güç 22 amper ise siz ona 45 amper veya 67 amper takarsanız o telefonun şarj entegresinde ya da ana kartına zarar verebilirsiniz. Genellikle son model telefonlarda bu durum daha sık görünüyor. 100'de 100 şarj olduktan sonra telefonunuz eğer eski model ise şarjdan çekin. Yeni modellerde kendiliğinden gücü durduruyor fakat eski cihazlarda durmuyor, bu da telefona ciddi zarar veriyor. Ama tüm telefonlarda yeni veya eski fark etmez uzun süre şarj yaparsanız bataryanız şişer. Telefonu normal bir şekilde kullanırsak eğer 10 yıla yakın kullanabilir ama çocuklar kullanırsa özellikle oyun ve başka diğer uygulamalar indirilirse telefonun ömrü yarı yarıya iniyor. Çünkü işlemci ve işletim sistemi ona göre tasarlanmış. Herkes bildiği, güvendiği yerde telefonunu tamir ettirsin. Zaten herkes tavsiye üzerine tamircilere gidiyor" dedi.

Foto - Ömrünü yarı yarıya kısaltıyor: Akıllı telefon şarjında bu hataya dikkat!

Son dönemde artan telefon fiyatlarının da vatandaşları tamire yönlendirdiğini belirten Gök, "Telefon fiyatları 100 bin lira gibi rakamlara satılıyor. Vatandaşlar yeni telefon almak yerine insanlar mevcut cihazlarını onarmayı tercih ediyor. Bu da tamir sektörüne olan talebi artırdı" diye konuştu.

Sen misin Netanyahu’yu tutuklatan? Hayatını zehir ettiler
Gündem

Sen misin Netanyahu’yu tutuklatan? Hayatını zehir ettiler

UCM’de Netanyahu hakkında tutuklama kararı veren heyete başkanlık eden Fransız yargıç Nicolas Gouyou, ABD yaptırımları nedeniyle kredi kartl..
110’dan fazla personel taşıyan uçak düştü
Dünya

110’dan fazla personel taşıyan uçak düştü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da 110’dan fazla askeri personeli taşıyan nakliye uçağı düştü. Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa ..
Eğitim-Bir-Sen’den Ramazan Hoca hakkında açıklama geldi! "Kumpasçı üyeniz deşifre oldu"
Gündem

Eğitim-Bir-Sen’den Ramazan Hoca hakkında açıklama geldi! “Kumpasçı üyeniz deşifre oldu”

Okuldaki ADD üyesi öğretmenlerin kumpasıyla “Atatürk’e hakaret ettiği” ileri sürülerek tutuklanan öğretmen Ramazan Avuşmak hakkında Eğitim-B..
Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular
Dünya

Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular

Hizbullah, kandan beslenen terör devleti İsrail'in ordusuna ve askeri noktalarına saldırı düzenlendi.
Suudi Arabistan ve BAE savaşa katılıyor!
Dünya

Suudi Arabistan ve BAE savaşa katılıyor!

Suudi Arabistan, ABD ordusunun Kral Fahd Hava Üssü'ne erişimine izin vermeyi kabul etti.

Silivri’de yolsuzluk tiyatrosu: Yolsuz Ekrem ve avaneleri köşeye sıkıştıkça saldırdı
Gündem

Silivri’de yolsuzluk tiyatrosu: Yolsuz Ekrem ve avaneleri köşeye sıkıştıkça saldırdı

İstanbul’u parsel parsel talan eden "İmamoğlu Suç Örgütü" davasının 8’inci duruşmasında, yolsuzluk şebekesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu ve saz..
