Migrenli beynin ‘filtre’ sırrı çözüldü! Türk bilim insanlarından dünya çapında keşif
Türkiye’nin nörobilim alanındaki gururu NÖROM, migren hastalığına dair tıp literatürünü değiştirecek tarihi bir başarıya imza attı. Ankara Üniversitesi araştırmacılarının da katkı sunduğu dev çalışmayla, migrenli beynin görsel uyaranları filtreleyemediği ve her ışığı doğrudan "ağrı" olarak kodladığı ilk kez kanıtlandı. Saygın bilim dergisi The Journal of Headache and Pain’de yayımlanan buluş, migrenin sadece bir baş ağrısı değil, beynin kontrol merkezindeki bir "yönetim sorunu" olduğunu dünyaya ilan etti.