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Türkiye
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Gökten çamur yağdı

2024-04-23 10:51:40
Gökten çamur yağdı

Tekirdağ’da gökyüzünden yağan çamur sebebiyle, sokak aralarında park halinde bulunan araçlar çamurla kaplandı.

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Foto - Gökten çamur yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan toz taşınımı uyarısının ardından Tekirdağ’da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan çamur yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

#2
Foto - Gökten çamur yağdı

Gökyüzünden çamur yağması sebebiyle araçların üzeri adeta çamurla kaplandı.

#3
Foto - Gökten çamur yağdı

Araçlarının çamurla kaplandığını fark eden kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını temizlerken, kimi vatandaşlar da oto yıkamacıların yolunu tuttu.

#4
Foto - Gökten çamur yağdı

Çamur yağışı halen etkisini sürdürüyor.

#5
Foto - Gökten çamur yağdı

Aracını yıkayan Süleyman Kezci yaptığı açıklamda, "Çamur yağmış, arabanın üstü komple camlar dahil çamur içindeydi, sabah arabayı yıkadım tekrar yıkamak zorunda kaldım.

#6
Foto - Gökten çamur yağdı

Mecbur çünkü çok kirli görünüyor. Bazı müşterilerimizde seçici oluyorlar. Arabanın pisliğinden dolayı binmiyorlar o yüzden yıkamak zorunda kalıyoruz" dedi.

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