GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe'yi destekleyecek

GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi, ASELSAN’ın daha önceki projeleri olan HİSAR A+ ve HİSAR O+ sistemleriyle tam uyumlu çalışacak. Yani, geniş bir hava savunma ağı oluşturarak, Türkiye’nin hava sahasını çelikten bir kubbeyle koruma altına alacak. Üstelik GÖKDEMİR, 360 derece tehdit imha kabiliyeti, çoklu angajman ve ardışık ateşleme yetenekleri, veri bağı ile ara safha güdüm ve daha birçok ileri teknolojik özelliklere sahip. GÖKDEMİR, Haziran 2022’de gerçekleştirilen ilk atışlı testini başarıyla tamamlamıştı. ASELSAN’ın Ateş İdare Cihazı’na entegre edilen sistem, kısa süre içinde tam operasyonel hale getirilecek. İntikale hazırlık süresi oldukça kısa olan GÖKDEMİR, savaş alanında hızlı tepki vermesi gereken durumlar için ideal.