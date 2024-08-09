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Teknoloji-Bilişim
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GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe'yi destekleyecek

2024-08-09 22:25:30
GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe'yi destekleyecek

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi ile Türkiye, savunma sanayisinde ÇELİK KUBBE görevi görecek.

#1
Foto - GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe'yi destekleyecek

Türkiye savunma sanayisinde hız kesmeden önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kez gündemde ASELSAN tarafından geliştirilen ve ÇELİK KUBBE’nin önemli bir unsuru haline gelecek olan GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi var. Türkiye’nin savunmasını güçlendirecek olan sistem, Norveç’in ünlü NASAMS sistemini bile geride bırakacak.

#2
Foto - GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe'yi destekleyecek

GÖKDEMİR, ASELSAN’ın yıllardır biriktirdiği bilgi birikimi ve ileri teknolojilerle geliştirilmiş yepyeni bir orta irtifa hava savunma sistemi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen proje, Türkiye’nin katmanlı hava savunma sistemini yerli ve milli imkanlarla güçlendirecek.

#3
Foto - GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe'yi destekleyecek

ASELSAN’ın Genel Müdürü Haluk Görgün’ün de vurguladığı gibi, GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi otonom olarak çalışacak. Sistem, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan bağımsız bir şekilde tehditleri tespit edip imha edebilecek.

#4
Foto - GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe'yi destekleyecek

GÖKDEMİR, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle donatılmış durumda. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen bu füze, kara konuşlu hava savunma amacına hizmet ediyor. GÖKDEMİR, savaş uçaklarından insansız hava araçlarına, seyir füzelerinden helikopterlere kadar birçok farklı hava tehditini etkisiz hale getirebilecek kapasitede.

#5
Foto - GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe'yi destekleyecek

GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi, ASELSAN’ın daha önceki projeleri olan HİSAR A+ ve HİSAR O+ sistemleriyle tam uyumlu çalışacak. Yani, geniş bir hava savunma ağı oluşturarak, Türkiye’nin hava sahasını çelikten bir kubbeyle koruma altına alacak. Üstelik GÖKDEMİR, 360 derece tehdit imha kabiliyeti, çoklu angajman ve ardışık ateşleme yetenekleri, veri bağı ile ara safha güdüm ve daha birçok ileri teknolojik özelliklere sahip. GÖKDEMİR, Haziran 2022’de gerçekleştirilen ilk atışlı testini başarıyla tamamlamıştı. ASELSAN’ın Ateş İdare Cihazı’na entegre edilen sistem, kısa süre içinde tam operasyonel hale getirilecek. İntikale hazırlık süresi oldukça kısa olan GÖKDEMİR, savaş alanında hızlı tepki vermesi gereken durumlar için ideal.

#6
Foto - GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe'yi destekleyecek

ASELSAN’ın bu yeni sistemi, Türkiye’nin hava savunma kapasitesini kat kat artıracak ve bölgede stratejik bir üstünlük sağlayacak. Haluk Görgün’ün de belirttiği gibi, GÖKDEMİR’in otonom çalışması, geleceğin savaş alanlarında çok önemli bir avantaj sunacak. Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? GÖKDEMİR’in Türkiye’nin savunma kapasitesine katkıları hakkında görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

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