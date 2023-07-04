Gökdelenler yıkıldı sahil nefes aldı

“Burada önceden gökdelenler vardı. Bizim evimizin manzarasını, havasını her şeyini duvar gibi kapatıyordu. Burada şu an bir park ve tesislerin oluşturulması çok güzel oldu. Denizin kenarını betonlaştırmaya son derece karşıyız. Bir duvar gibi tıpkı hapishane gibi olmuştu.