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Yaşam
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Gökdelenler yıkıldı sahil nefes aldı

2023-07-04 22:51:50
Gökdelenler yıkıldı sahil nefes aldı

Ordu'da mahkeme kararıyla yıkılan gökdelenlerin yerinde ortaya çıkan ve halka açılan park, vatandaşlarla dolup taşıyor.

#1
Foto - Gökdelenler yıkıldı sahil nefes aldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kıyıları halka açarak, vatandaşları denizle buluşturmak adına gösterdiği kararlı duruşun ardından kıyılar bugün nefes alan, halkın uzun süre vakit geçirebildiği sosyal yaşam alanlarına dönüştü.

#2
Foto - Gökdelenler yıkıldı sahil nefes aldı

Başkan Güler'in “Sahiller halkındır” kararlılığı ile Altınordu'nun Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kumsal alanda 17 katlı 3 blok yüksek ölçekli binaların yıkımının ardından ortaya çıkan alan yapılan peyzaj çalışmaları ile bambaşka bir görünüme kavuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda yeniden düzenlenen bölge halkın kullanımına açıldı. Kumsalında denize giren, gölgesinde çay bahçesinde dinlenen, park alanını ailece kullanan vatandaşlar, deniz ve doğanın tadını çıkarıyor.

#3
Foto - Gökdelenler yıkıldı sahil nefes aldı

Yeni yaşam alanını ziyaret eden vatandaşlar sahil bandında oluşan görüntü kirliliğinin giderilmesinden dolayı son derece memnun olduklarını söyledi. Ordulu vatandaşlar şu şekilde konuştu:

#4
Foto - Gökdelenler yıkıldı sahil nefes aldı

“Burada önceden gökdelenler vardı. Bizim evimizin manzarasını, havasını her şeyini duvar gibi kapatıyordu. Burada şu an bir park ve tesislerin oluşturulması çok güzel oldu. Denizin kenarını betonlaştırmaya son derece karşıyız. Bir duvar gibi tıpkı hapishane gibi olmuştu.

#5
Foto - Gökdelenler yıkıldı sahil nefes aldı

Karşı mahallerde oturmaya gerek yok, yoldan geçerken bile görüntü bizi rahatsız ediyordu. Artık şehri görüyorsun, açık hava, insanların oturabileceği bir alan oldu. Halka açık bir plaj kazandırıldı şehrimize. Önceden evlerden denize giremiyorduk. Bina yerine burada yapılan çalışma Ordu için turizm açısından daha iyi oldu. Artık betonlar içinden bakmıyoruz.”

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