Evi kentsel dönüşüme girenler dikkat! Kira desteğinde emsal karar
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) evi kentsel dönüşüme giren kişinin kira desteğinden yararlanmasını sağladı.
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) evi kentsel dönüşüme giren kişinin kira desteğinden yararlanmasını sağladı.
KDK'nin dostane çözüm kararına göre, İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan bir kişi, 2025'te 20 yıla yakın ikamet ettiği binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti. Söz konusu kişi, aynı bölgedeki bir binanın zemin katından ev kiralayarak taşındı.
Ev sahibi tarafından Mart 2026'da evi tahliye etmesi yönünde tutanak gönderilmesi üzerine kişi, evi boşaltıp yeni bir eve taşınmak zorunda kaldı.
İlk taşınmada kentsel dönüşüm kira desteğini alan kişi, ikinci kez taşınması üzerine gerekli belgeleri toplayıp müracaat etti. Kişiye, daha önce bu haktan faydalandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verildi. Talebi reddedilen kişi, KDK'ye başvurdu.
KDK, başvurucunun kira yardımından faydalandırılması için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile temasa geçti. Görüşmeler sonucu başvurucunun talebi idari kurum tarafından olumlu yanıtlandı ve kişinin kira yardımından yararlanması sağlandı.
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