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Evi kentsel dönüşüme girenler dikkat! Kira desteğinde emsal karar

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AA Giriş Tarihi:

Evi kentsel dönüşüme girenler dikkat! Kira desteğinde emsal karar

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) evi kentsel dönüşüme giren kişinin kira desteğinden yararlanmasını sağladı.

#1
Foto - Evi kentsel dönüşüme girenler dikkat! Kira desteğinde emsal karar

KDK'nin dostane çözüm kararına göre, İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan bir kişi, 2025'te 20 yıla yakın ikamet ettiği binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti. Söz konusu kişi, aynı bölgedeki bir binanın zemin katından ev kiralayarak taşındı.

#2
Foto - Evi kentsel dönüşüme girenler dikkat! Kira desteğinde emsal karar

Ev sahibi tarafından Mart 2026'da evi tahliye etmesi yönünde tutanak gönderilmesi üzerine kişi, evi boşaltıp yeni bir eve taşınmak zorunda kaldı.

#3
Foto - Evi kentsel dönüşüme girenler dikkat! Kira desteğinde emsal karar

İlk taşınmada kentsel dönüşüm kira desteğini alan kişi, ikinci kez taşınması üzerine gerekli belgeleri toplayıp müracaat etti. Kişiye, daha önce bu haktan faydalandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verildi. Talebi reddedilen kişi, KDK'ye başvurdu.

#4
Foto - Evi kentsel dönüşüme girenler dikkat! Kira desteğinde emsal karar

KDK, başvurucunun kira yardımından faydalandırılması için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile temasa geçti. Görüşmeler sonucu başvurucunun talebi idari kurum tarafından olumlu yanıtlandı ve kişinin kira yardımından yararlanması sağlandı.

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