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NATO'nun Türkiye paylaşımı emekli amirali çileden çıkardı: Gözümüzün içine baka baka yürütüyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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NATO'nun Türkiye paylaşımı emekli amirali çileden çıkardı: Gözümüzün içine baka baka yürütüyorlar

Emekli amiral Cem Gürdeniz, NATO sosyal medya hesabından Türk askeriyle ilgili yapılan paylaşımı yerden yere vurdu.

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#1
Foto - NATO'nun Türkiye paylaşımı emekli amirali çileden çıkardı: Gözümüzün içine baka baka yürütüyorlar

NATO'nun resmî hesabından Mehmetçik görseliyle paylaşım yapılarak "Gözler asla yalan söylemez. NATO uyanık, hazır ve kararlıdır" ifadesi kullanıldı.

#2
Foto - NATO'nun Türkiye paylaşımı emekli amirali çileden çıkardı: Gözümüzün içine baka baka yürütüyorlar

Cem Gürdeniz söz konusu görseli alıntılayarak, "NATO aşkıyla yanıp tutuşan kurumlarımız, biraz da etraflarına bakma zahmetine katlansınlar. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin 1 Ekim töreninde boy gösteren “müttefiklerimize” baksınlar.

#3
Foto - NATO'nun Türkiye paylaşımı emekli amirali çileden çıkardı: Gözümüzün içine baka baka yürütüyorlar

Sonra Ta Nea’nın Türkiye’ye karşı yazdığı “ilk 24 saatte ön alıcı darbe” senaryolarını okusunlar; Yunan Genelkurmay Başkanı Houpis’in “stratejik derinlikte önleyici vuruş” söylemini hatırlasınlar.

#4
Foto - NATO'nun Türkiye paylaşımı emekli amirali çileden çıkardı: Gözümüzün içine baka baka yürütüyorlar

Anlaşılan NATO söz konusu olduğunda bazı kurumlarımız için hafıza sıfırlanıyor, jeopolitik gerçekler tatile çıkıyor. “Müttefiklerimiz” Türkiye’ye karşı savaş senaryoları çalışırken bize düşen herhalde NATO sevgimizi tazelemek! Bu sevgi üzerinden NATO da mehmetçiğimizi kullanarak her türlü reklam ve propaganda faaliyetini gözümüzün içine baka baka yürütür" dedi.

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