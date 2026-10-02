NATO'nun Türkiye paylaşımı emekli amirali çileden çıkardı: Gözümüzün içine baka baka yürütüyorlar
Emekli amiral Cem Gürdeniz, NATO sosyal medya hesabından Türk askeriyle ilgili yapılan paylaşımı yerden yere vurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Emekli amiral Cem Gürdeniz, NATO sosyal medya hesabından Türk askeriyle ilgili yapılan paylaşımı yerden yere vurdu.
NATO'nun resmî hesabından Mehmetçik görseliyle paylaşım yapılarak "Gözler asla yalan söylemez. NATO uyanık, hazır ve kararlıdır" ifadesi kullanıldı.
Cem Gürdeniz söz konusu görseli alıntılayarak, "NATO aşkıyla yanıp tutuşan kurumlarımız, biraz da etraflarına bakma zahmetine katlansınlar. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin 1 Ekim töreninde boy gösteren “müttefiklerimize” baksınlar.
Sonra Ta Nea’nın Türkiye’ye karşı yazdığı “ilk 24 saatte ön alıcı darbe” senaryolarını okusunlar; Yunan Genelkurmay Başkanı Houpis’in “stratejik derinlikte önleyici vuruş” söylemini hatırlasınlar.
Anlaşılan NATO söz konusu olduğunda bazı kurumlarımız için hafıza sıfırlanıyor, jeopolitik gerçekler tatile çıkıyor. “Müttefiklerimiz” Türkiye’ye karşı savaş senaryoları çalışırken bize düşen herhalde NATO sevgimizi tazelemek! Bu sevgi üzerinden NATO da mehmetçiğimizi kullanarak her türlü reklam ve propaganda faaliyetini gözümüzün içine baka baka yürütür" dedi.
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