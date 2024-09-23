Giriş Tarihi: Göçmen kuşların yolculuğu başladı
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte gözmen kuşların zorlu mesaisi başladı.
Canlı yayında skandalı duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var! Ortalığı ayağa kaldıracak Savic açıklaması…
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte gözmen kuşların zorlu mesaisi başladı.
Eylül ayında güneye göç eden göçmen kuşlar, aralarında küçük ötücü kuşlardan dev kanatlı pelikanlara kadar binlerce farklı türü barındırıyor.
Sonbaharın gelmesiyle üremek ve kışı geçirmek için farklı bölgelere göç eden kuşlar, dinlenmek üzere Bursa bölgesindeki sulak alanları kullanıyor.
Bölgedeki kuşlar arasında, kara karınlı kum kuşu da yer alıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23