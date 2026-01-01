Gizemli kıyamet radyosundan mesaj geldi
Kıyamet radyosu lakaplı gizemli istasyon UWB-76 aktif edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajı duyuldu.
"UWB-76" olarak bilinen, kısa dalga radyo istasyonunun yayınında onlarca müzik parçasının çalındığı bildirildi. "UWB-76 logic" adlı Telegram kanalının izlediği yayına göre, istasyon bir gün boyunca alışılmadık bir içerik yayınladı.
Yayında çalınan parçalar arasında şunlar yer aldı: Rus müziği: t.A.T.u. grubundan "Ya sosla s uma" (Çıldırdım) ve "Malçik" (Oğlan), "Fonari" grubundan "Gorod 312" (Şehir 312), Monetiçka (Rusya'da "yabancı ajan" olarak kayıtlı) adlı sanatçıdan "Každıy raz" (Her Defasında). Yabancı müzik: Pixies'ten "Where Is My Mind?" ve Imagine Dragons'tan "Bleeding Out".
Ayrıca yayında, Rusya milli marşı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uzak Doğu'da yayınlanan yeni yıl kutlama mesajı da yer aldı.
"Kıyamet Radyosu" olarak da anılan UWB-76, 1970'lerden beri 4625 kHz frekansında kesintisiz yayın yapan bir kısa dalga istasyonu. Çevrimiçi olarak da dinlenebiliyor.
"Numaralı radyo istasyonları" olarak bilinen ve genellikle askeri, güvenlik ve istihbarat kurumlarının faaliyetleriyle ilişkilendirilen istasyonlardan biri.
Dünyanın dört bir yanındaki radyo meraklılarının ilgisini çekiyor. Normalde yayının neredeyse tamamı, yalnızca ara sıra rakam ve harf kombinasyonlarıyla kesilen monoton bir uğultudan (kanal işareti) oluşuyor. Müzik yayını bu açıdan oldukça sıra dışı bir olay.
Bu değişikliğin bir teknik arıza, kasıtlı bir iletişim denemesi veya farklı bir mesaj içerip içermediği henüz bilinmiyor.
