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Türkiye
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Gittiği hastanelerde "Kolunu keselim" dediler! Genç kız o koluyla su bile içti

2024-08-01 10:51:10
Gittiği hastanelerde “Kolunu keselim” dediler! Genç kız o koluyla su bile içti

Kelebek hastalığından dolayı farklı şehirlerde birçok hastaneye başvurarak kolundaki tümörün alınmasını isteyen Elif Sultan Karabayır, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yarası temizlenerek tedavi oldu. Kolu kesilmeden tedavi olan Karabayır, mutlu olduğunu ifade etti.

#1
Foto - Gittiği hastanelerde "Kolunu keselim" dediler! Genç kız o koluyla su bile içti

Eskişehir'de yaşayan 22 yaşındaki Elif Sultan Karabayır, doğuştan halk arasında 'Kelebek' hastalığı olarak bilinen Epidermolizis Bülloza rahatsızlığı ile mücadele ediyor. Rahatsızlığından dolayı sol kolunda tümör oluşan Karabayır, tedavisi için, birçok farklı şehirdeki hastanelerde muayene oldu. 9 ay boyunca gittiği Ankara, İstanbul, Antalya illerindeki tüm hastanelerden kolunun kesilebileceği cevabını alan Elif Sultan Karabayır, kolunu kaybetmemek için bu tedavileri reddetti. Karabayır, tavsiye üzerine son olarak, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde göreve başlayan Operatör Doktor Abdulkadir Kadir Calavul'a muayene oldu. Operatör Doktor Calavul, muayene sonucunda kolun kesilmesine gerek olmadığını, tümörün temizlenebileceğini ve yarayı Elif Sultan Karabayır'ın bacağından aldığı deri ile kapatabileceğini aileye iletti. Zaman kaybetmemeden ameliyata alınan ve yarası temizlenen Elif Sultan Karabayır'ın tedavi süreci planladığı gibi gittiği öğrenildi. Gözetim altında tutulan ve pansumanları devam eden Elif Sultan Karabayır, yakında taburcu olacak.

#2
Foto - Gittiği hastanelerde "Kolunu keselim" dediler! Genç kız o koluyla su bile içti

“Kolunu kesmeden ameliyatını yapabileceğimi söyledim” Yapılan ameliyat hakkında konuşan Operatör Doktor Abdulkadir Calavul, “İlklere imza attığımız ameliyatlar yapıyoruz. Elif isimli kelebek hastamızın sol kolunda tümör vardı. Tümörünü temizleyebileceğimizi söyledik. Bu süreçte hasta Ankara, İstanbul, Antalya gibi çeşitli illere başvuruyor ve bir türlü ameliyatı yapabilecek hastane bulamıyor. Eskişehir İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin aracılığıyla bana ulaştılar. Ben de bu ameliyatı yapabileceğimi söyledim. Yaptığım ameliyatta ben sadece tümör dokusunu temizledim. Daha önce başvurduğu hastanelerdeki doktor arkadaşların kolunun kesilebileceği yönünde idi. Ben kolunu kesmeden ameliyatını yapabileceğimi söyledim.

#3
Foto - Gittiği hastanelerde "Kolunu keselim" dediler! Genç kız o koluyla su bile içti

Bacağından aldığım dokuyla da yara alanını kapattım. Bu hastamızın cildi ilk hastaya göre biraz daha iyiydi, iyi olduğu için öncelikle hastanın kendisinden almayı tercih ettik. Said isimli hastamızın babasından deriyi alıp yapmıştık. Elif isimli hastamızın kendi derisi iyi olduğu için kendi derisini alıp kapama yaptık. Son durumu iyi, şu an radyoterapi süreci başlayacak. Radyoterapiden sonrada bir ya da iki hafta içerisinde de taburcu olacak” dedi.

#4
Foto - Gittiği hastanelerde "Kolunu keselim" dediler! Genç kız o koluyla su bile içti

“Diğer hastanelerde kolumun alınabileceği söylendi” Kolunun kesilmeden tedavi edildiği için oldukça mutlu olduğunu söyleyen Elif Sultan Karabayır ise şöyle konuştu: “22 yaşındayım, 22 yıldır kelebek hastalığıyla mücadele ediyorum. Kolumda uzun zamandır iyileşmeyen bir yaram vardı. Daha öncesinde birçok yere gittim fakat tümör olduğu anlaşılmadı. Eskişehir'de parça alındığı zaman tümör olduğu belli oldu. 9 aydır kadar da sürekli farklı hastanelere gitmekteydim. Diğer hastanelerde kolumun alınması gerekebileceği söylendi, bizde kabul etmedik. Abdülkadir hocaya ulaştık, onun sayesinde kolumu temizlediler. Şu an sadece biraz ağrılarım var. İki tane yaram olduğu için biraz zor oluyor. Onun dışında gayet iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Öncelikle bu süreçte yanımda olan aileme, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye, doktorum Abdülkadir hocaya ve Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Sungur'a çok teşekkür ederim.”

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