Gittiği hastanelerde “Kolunu keselim” dediler! Genç kız o koluyla su bile içti

Eskişehir'de yaşayan 22 yaşındaki Elif Sultan Karabayır, doğuştan halk arasında 'Kelebek' hastalığı olarak bilinen Epidermolizis Bülloza rahatsızlığı ile mücadele ediyor. Rahatsızlığından dolayı sol kolunda tümör oluşan Karabayır, tedavisi için, birçok farklı şehirdeki hastanelerde muayene oldu. 9 ay boyunca gittiği Ankara, İstanbul, Antalya illerindeki tüm hastanelerden kolunun kesilebileceği cevabını alan Elif Sultan Karabayır, kolunu kaybetmemek için bu tedavileri reddetti. Karabayır, tavsiye üzerine son olarak, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde göreve başlayan Operatör Doktor Abdulkadir Kadir Calavul'a muayene oldu. Operatör Doktor Calavul, muayene sonucunda kolun kesilmesine gerek olmadığını, tümörün temizlenebileceğini ve yarayı Elif Sultan Karabayır'ın bacağından aldığı deri ile kapatabileceğini aileye iletti. Zaman kaybetmemeden ameliyata alınan ve yarası temizlenen Elif Sultan Karabayır'ın tedavi süreci planladığı gibi gittiği öğrenildi. Gözetim altında tutulan ve pansumanları devam eden Elif Sultan Karabayır, yakında taburcu olacak.