Gittiği hastanelerde “Kolunu keselim” dediler! Genç kız o koluyla su bile içti

“Diğer hastanelerde kolumun alınabileceği söylendi” Kolunun kesilmeden tedavi edildiği için oldukça mutlu olduğunu söyleyen Elif Sultan Karabayır ise şöyle konuştu: “22 yaşındayım, 22 yıldır kelebek hastalığıyla mücadele ediyorum. Kolumda uzun zamandır iyileşmeyen bir yaram vardı. Daha öncesinde birçok yere gittim fakat tümör olduğu anlaşılmadı. Eskişehir'de parça alındığı zaman tümör olduğu belli oldu. 9 aydır kadar da sürekli farklı hastanelere gitmekteydim. Diğer hastanelerde kolumun alınması gerekebileceği söylendi, bizde kabul etmedik. Abdülkadir hocaya ulaştık, onun sayesinde kolumu temizlediler. Şu an sadece biraz ağrılarım var. İki tane yaram olduğu için biraz zor oluyor. Onun dışında gayet iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Öncelikle bu süreçte yanımda olan aileme, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye, doktorum Abdülkadir hocaya ve Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Sungur'a çok teşekkür ederim.”