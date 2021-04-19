2021-04-19 15:22:46 Giriş-çıkışlar kapatıldı! Okmeydanı'nda operasyon
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinin giriş ve çıkışlarını kapatarak dev asayiş denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli görülen araçları durduran ve didik didik arayan polis ekipleri, vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri kuş uçurtmazken, denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.