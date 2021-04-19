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Giriş-çıkışlar kapatıldı! Okmeydanı'nda operasyon

2021-04-19 15:22:46
Giriş-çıkışlar kapatıldı! Okmeydanı'nda operasyon

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinin giriş ve çıkışlarını kapatarak dev asayiş denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli görülen araçları durduran ve didik didik arayan polis ekipleri, vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri kuş uçurtmazken, denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

#1
Foto - Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi.

#2
Foto - SEMTİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILDI Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde semtin giriş ve çıkışları kapatıldı.

SEMTİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILDI Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde semtin giriş ve çıkışları kapatıldı.

#3
Foto - ARAÇLAR ARANDI, VATANDAŞLARIN GBT'LERİ SORGULANDI Arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplaması (GBT) da sorgulandı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri kuş uçurtmadı. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

ARAÇLAR ARANDI, VATANDAŞLARIN GBT'LERİ SORGULANDI Arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplaması (GBT) da sorgulandı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri kuş uçurtmadı. Denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

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