Giden pişman olmuyor! İşte pasaportsuz ve vizesiz en iyi rotanız

Doğadan gelen şifa kapısı: Azerbaycan Kaplıcaları Azerbaycan Sağlık Turizmi konusunda da tarihten bu yana öne çıkan bir ülke konumunda. Başkent Bakü’ye yakın bölgelerde yer alan kaplıcalarda, doğanın şifa verici faktörleri olan maden sularından, çeşitli petrol ve volkanik çamurlara kadar tedavi edici doğal kaynaklara sahip. Tarihi güzellikleri, yerel lezzetleri ve ünlü kaplıcalarıyla dikkat çeken Azerbaycan ayrıca, doğa yürüyüşü yapmak, kamp keyfi yaşamak ve dingin bir tatil geçirmek isteyenler için de çevre köylerindeki turizm noktaları ile unutulmaz bir tatil imkânı sunuyor. Sadece Eylül ayında Türkiye'den 29.000'den fazla gezgin Azerbaycan'a seyahat ederken, siz de sonbaharda rotanızı Bakü’ye çevirmek isterseniz eğer fotoğraflı ve çipli yeni kimlik kartı ile 30 günü aşmamak kaydıyla Azerbaycan’a seyahat edilebilirken, Ankara, İstanbul, İzmir, Bodrum, Antalya, Dalaman ve Alanya'dan Bakü'ye direkt uçuş yapabilirsiniz.