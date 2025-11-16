Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne son olarak ne dedi?Anne ve çocuklarının kaldığı otelde şoke eden detaylar

Fatih'te, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede ölen anne ve 2 çocuğunun kaldıkları otelde konaklayan 2 turist, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Alınan bilgiye göre, aynı otelde konaklayan 2 turistin, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadığı öğrenildi. Bunun üzerine hastaneye giderek, tedavi olan turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin otelde denetim yaptığı öğrenildi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otelde çalışma yaptı. Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan otelin sahibi H.O.'nun "kasten yaralama" ve "karşılıksız yararlanma" suçlarından 2, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlunun "taksirle yaralama", "dolandırıcılık" ve "hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" suçlarından 3 suç kaydı olduğu tespit edilirken, ilaçlama şirketindeki işçi D.C.'nin suç kaydı olmadığı belirlendi. Midyelerin ham halini satan H.S, "G*** Kokoreç ve Midye" iş yerinde çalışan garson S.Y. ile aynı işletmede aşçı E.E, midyeyi hazırlayan kişi F.A, midye tezgahının sahibi M.K. ile "S*** Kafe"de garson olarak çalışan Ö.T.'nin, "bilgi sahibi" olarak ifadeleri alındı.