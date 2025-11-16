  • İSTANBUL
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne son olarak ne dedi?Anne ve çocuklarının kaldığı otelde şoke eden detaylar

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fatih’te anne ve iki çocuğunun gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybettiği otelde korkunç detaylar ortaya çıktı.

1
#1
Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

#2
Foto - Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne son olarak ne dedi?Anne ve çocuklarının kaldığı otelde şoke eden detaylar

Soruşturma kapsamında, ölen anne Çiğdem Böcek ile tedavisi devam ettiği sırada görüşme yapılarak ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı. Çiğdem Böcek ifadesinde, eşi ve çocuklarıyla 9 Kasım'da turistik amaçlı İstanbul'a geldiklerini ve Harbour Suit Otel'de konaklamaya başladıklarını, akşam otel yakınında bir restoranda eşiyle birlikte kebap yediklerini, çocukların ise makarna yediklerini anlattı. 10 Kasım sabahı otel yakınında eşiyle birlikte çorba içtiklerini, çocuklarının ise poğaça yediklerini, akşam eşiyle birlikte yine otel yakınlarında kıymalı pide yediklerini, çocukların da sucuklu-kaşarlı pizza yediklerini bildiren Böcek, 11 Kasım sabahı ise eşinin dışarıdan poğaça ve simit alıp geldiğini ve otelde kahvaltı yaptıklarını söyledi.

#3
Foto - Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne son olarak ne dedi?Anne ve çocuklarının kaldığı otelde şoke eden detaylar

Aynı gün 16.00 sıralarında ailece Ortaköy Camisi'nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini belirten Böcek, daha sonra Dereboyu Caddesi'nde bulunan "G**** Kokoreç Midye" isimli restoranda çorba içtiklerini, devamında çocuklarının sucuk-ekmek yediklerini, eşinin kokoreç yediğini, oğlu Kadir Muhammet'in kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin de tavuk tantuni yediğini aktardı. Daha sonra Fatih'te H*** S*** Bazaar isimli dükkandan lokum aldıklarını ve hep birlikte lokum yediklerini beyan etti. Çiğdem Böcek, 12 Kasım gece 01.00 sıralarında mide bulantısına uyandıklarını ancak sabah saat 09.00 sıralarında Bezmialem Hastanesi'ne gittiklerini, eşiyle kendisine serum takıldığını, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını, çocuklarına Bezmialem Hastanesi'nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi'ne gittiklerini, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başka bir tedavi uygulanmadığını ifade etti. Aynı gün otele döndüklerini ve mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini dile getiren Böcek, 13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.

#4
Foto - Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne son olarak ne dedi?Anne ve çocuklarının kaldığı otelde şoke eden detaylar

Fatih'te, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede ölen anne ve 2 çocuğunun kaldıkları otelde konaklayan 2 turist, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Alınan bilgiye göre, aynı otelde konaklayan 2 turistin, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadığı öğrenildi. Bunun üzerine hastaneye giderek, tedavi olan turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin otelde denetim yaptığı öğrenildi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otelde çalışma yaptı. Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan otelin sahibi H.O.'nun "kasten yaralama" ve "karşılıksız yararlanma" suçlarından 2, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlunun "taksirle yaralama", "dolandırıcılık" ve "hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" suçlarından 3 suç kaydı olduğu tespit edilirken, ilaçlama şirketindeki işçi D.C.'nin suç kaydı olmadığı belirlendi. Midyelerin ham halini satan H.S, "G*** Kokoreç ve Midye" iş yerinde çalışan garson S.Y. ile aynı işletmede aşçı E.E, midyeyi hazırlayan kişi F.A, midye tezgahının sahibi M.K. ile "S*** Kafe"de garson olarak çalışan Ö.T.'nin, "bilgi sahibi" olarak ifadeleri alındı.

Yorumlar

Adem

Otelden nasıl şok oldun. Terbiye gerek.
