Gezi zekalılara kapak olsun! İşte Türkiye’nin Avrupa’daki ve dünyadaki sırası

Düzenlenen toplantının dünya için önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Yumaklı, yüzde yaklaşık 67’si ormanlarla kaplı olan bir il olan Kastamonu’da toplantının düzenlenmesinin bir rastlantı olmadığını belirterek, “Ormanları sadece elbette bir sanayi girdisi olarak düşünmüyoruz. Çünkü sadece bizlere değil, aynı zamanda bildiğimiz bizim dediğimiz binlerce canlı ya da ev sahipliği yapmakta. Bir veri var, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25’i barınmak, geçinmek ve yiyecek temin etmek için ormana bağlı yaşamak durumunda. Yine dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ını ısınmak ve yemek ihtiyacını gidermek için yakacak olarak odun kullanmakta. Dünyada yine böyle bir istatistik var, 60 milyondan fazla insan da orman endüstrisinde istihdam edilerek geçimini sağlamaktadır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ama bütün konuşmacılar bahsetti. Sürdürülebilirlik konusu, eğer siz elinizdeki varlıkları iyi yönetebiliyorsanız mümkün. Bu her konuda, her sektörde, her başlıkta böyle, orman konusunda da böyle. Dolayısıyla sürdürülebilir orman yönetimi, bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemiz için de son derece önemli ve kıymetli bir başlıktır. Üç gün boyunca bunun konuşulacak olması son derece önemlidir. Çünkü buradaki bu münazaraların sonucunda ortaya çıkacak olan çıktılar, bu politikanın yönlenmesi için mutlak suretle ışık tutacaktır. Küresel iklim değişikliği hep konuşulabilir ve ben de hep söylüyorum, iklim değişikliği artık bizler için makalelerin konusu, konferansların, seminerlerin konusu değildir. İklim değişikliği artık hayatımızın tam göbeğinde. Bundan sonraki bütün davranış biçimimizi her konuda etkileyecek olan çok önemli bir gerçektir. Günlerdir takip ediyorsunuz, orman yangınları var. Ama çok şükür her geçen gün çok daha hızlı müdahale, orman teşkilatının hem ekipman olarak hem de kabiliyet olarak kendisini geliştirmiş olması, iyi planlama, mücadele edecek güçlerimizin çok iyi koordinasyonu ve konuşlanmasıyla önemli bir başarı elde edildi” dedi.