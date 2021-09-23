Gerilim tırmanıyor! Skandal fotoğraf… Yunanistan haritayı yayınladı

Yunanistan'ın Nautical Geo için yayınladığı NAVTEX, 16-22 Eylül tarihlerini kapsıyordu. Türkiye ise kıta sahanlığının ihlal edilmesi üzerine karşı NAVTEX ilan etmişti. Söz konusu gemi, üç yıl önce de Kıbrıs'ın batısında Türk savaş gemileri tarafından durdurulmuş ve deniz yetki alanına girmesinin önüne geçilmişti. Nautical Geo, bu yılın Temmuz ayında Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail tarafından kiralandı. Geminin sismik araştırma için ilk adresinin Girit Adası'nın güneyi olacağı biliniyordu. Malta bayraklı araştırma gemisinin sonraki durağı ise, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki bölge olacak. Türkiye karşıtı üç ülke, geminin çalışmalarını EastMed doğalgaz boru hattı projesinin parçası olarak gösteriyor.