Geri sayım başladı! Selimiye Camisi'nin açılış tarihi belli oldu

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Selimiye’nin çok kapsamlı bir restorasyondan geçtiğini belirterek, "Selimiye Cami’miz yapıldığından beri ilk defa bu kadar kapsamlı bir restorasyondan geçiyor. Minarelerinden kubbelerine, kubbelerinden temeline kadar dokunulmadık, onarılmadık, hiçbir yer kalmadı. İnşallah yaptığımız bu restorasyonla Selimiye Camisi'ni ecdadımızın muhteşem eserini yüzyıl ileriye taşıyacağız, gelecek nesle bırakacağız. Tabii ki bu çalışmalar çok kapsamlı çalışmalar, bir de tarihi eserler öyle ‘kalkalım hemen restorasyonu yapalım’ diyemiyorsunuz. Bir bilim kurulu var. O bilim kurulunun çok kıymetli hocalarımızın başkanlığında bu çalışmalar yapılıyor. 2021 yılının Aralık ayında başlamıştık. Uzun bir süre. Ama tabii ki Edirne denince herkesin aklına Selimiye geldiği için biz camiyi tamamen ibadete kapatamadık. Gelen vatandaşlarımız hem Edirneli hemşehrilerimiz hem de ziyaretçilerimiz gidip namazını kılsın dediler" dedi.