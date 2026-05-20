TÜİK açıkladı: İşte en erken ve en geç evlenen iller! Sadece sabahları aç karnına tüketin! Zerdeçal çayı tarifi nasıl yapılır? Bu çay öyle bir şey yapıyor ki... İngiliz adam bütün vücudunu dövmelerle kapladı: Rekor kırdı! Yıllar öncesi yapılan çalışma yeniden gündeme geldi Gazze’de ateşkese rağmen şehit sayısı artıyor İngiltere'de skandal: Championship play off finali çıkmazı! Acun Ilıcalı takımı için görüşüyor
Geri sayım başladı! Škoda’nın yeni elektrikli SUV’u Türkiye’ye geliyor
Onur Yılmaz

Geri sayım başladı! Škoda'nın yeni elektrikli SUV'u Türkiye'ye geliyor

Škoda, elektrikli ürün gamına eklediği yeni küçük SUV modeli Epiq’i dünya prömiyeriyle tanıttı. Yaklaşık 440 kilometre menzil, hızlı şarj desteği ve kompakt boyutlarına rağmen geniş yaşam alanıyla öne çıkan model, 2027 Haziran’dan itibaren Türkiye’de satışa sunulacak...

Škoda’nın merakla beklenen yeni elektrikli SUV modeli Epiq için Türkiye takvimi netleşti.

Škoda, elektrikli ürüngamına yeni bir model daha ekledi. Çek marka, büyük merakla beklenen yeni küçük SUV modeli Epiq’i dünya prömiyeriyle tanıttı.Markanın elektrikli mobilite stratejisinde önemli bir rol üstlenecek Epiq,2027 Haziran’dan itibaren Türkiye’de satışa sunulacak. Škoda’nın elektrikli ürün gamında Enyaq ve Elroq modellerinin ardından konumlanan Epiq, önümüzdeki dönemde tanıtılacak Peaq modeliyle birlikte markanın tamamen elektrikli araç ailesini iki katına çıkaracak. Yeni Epiq modeli, kompakt boyutları, geniş yaşam alanı ve günlük kullanıma uygun pratik yapısıyla dikkat çekiyor.Epiq yaklaşık 440 kilometre menzil sunarken, hızlı şarj desteğiyle bataryası yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 24 dakikada doldurulabiliyor.

İlk bakışta farklı olduğunu ortaya koyan tasarıma sahip Epiq, Škoda’nın yeni “Modern Solid” tasarım dilini tamamen kullanan ilk seri üretim model oldu. Parlak siyah “Tech-Deck” ön yüz ve yeni T şeklindeki far imzası modelin karakteristik unsurları arasında yer alıyor.İlk kez Vision 7S konsept modelinde görülen bu tasarım detayları, Epiq ile birlikte seri üretime taşındı.Yan profilde yüksek omuz çizgisi ve güçlü alt gövde yapısı aracın sağlam duruşunu vurgularken, tavan rayları gibi detaylar SUV karakterini destekliyor. Aerodinamik verimlilik de Epiq’in geliştirme sürecinde önemli rol oynadı. Aktif hava kanalları, optimize edilmiş jant tasarımları, hava yönlendirme kanalları ve tamamen düzenlenen alt gövde yapısı sayesinde model yalnızca 0.275 Cd sürtünme katsayısına ulaşıyor. Bu değer, enerji tüketiminin azaltılmasına ve menzil verimliliğinin artırılmasına katkı sağlıyor. 4.171 mm uzunluğa, 1.798 mm genişliğe ve 1.581 mm yüksekliğe sahip olan yeni Epiq, 2.601 mm aks mesafesiyle kompakt boyutlarına rağmen geniş bir yaşam alanı sunuyor.Epiq’in bagaj hacmi 475 litre olarak açıklanırken, ön bölümde yer alan 25 litrelik ön bagaj alanı da ek depolama çözümü sunuyor.

Škoda’nın tamamen elektrikli yeni kompakt SUV modeli Epiq, sadece dış tasarımıyla değil, fonksiyonelliğe odaklanan kabiniyle de öne çıkıyor. Markanın yeni “Modern Solid” tasarım anlayışı doğrultusunda geliştirilen kabin, kullanıcı dostu kontrol tarzı ve geniş yaşam alanıyla dikkat çekiyor.Yeni Epiq’te sürdürülebilirlik yaklaşımı iç mekanda da kendini gösteriyor. Tüm tekstil döşemelerde yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester lifler kullanılırken, deri yerine geliştirilen yüksek kaliteli “Techtona” malzemesi tercih ediliyor. Ayrıca kapı içerisindeki şemsiye, buz kazıyıcı ve park bileti tutucu gibi SimplyClever detayları da geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor. Toplamda araç içerisinde 34 kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor. Epiq modelinde ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli Climatronic klima ve kablosuz telefon şarjının yanı sıra panoramik cam tavan, ısı pompası ve çekme demiri gibi özellikler tercih edilebiliyor. Ayrıca üst donanımlarda Matrix LED farlar, aydınlatmalı ön ızgara, Canton ses sistemi, panoramik kamera sistemi ve uzaktan park desteği gibi teknolojiler de dikkat çekiyor. Epiq, gelişmiş bağlantı teknolojileriyle beklentileri aşıyor. Yeni nesil Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi ve akıllı telefon entegrasyonu sayesinde Epiq, günlük kullanımı daha pratik ve bağlantılı hale getiriyor. Yeni Epiq’in merkezinde, aracın “dijital merkezi” olarak geliştirilen 13 inçlik Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Yenilenen grafikler, sadeleştirilen kontrol yapısı ve uygulama tabanlı yeni ana ekran tasarımı sayesinde sistem daha sezgisel bir kullanım sunuyor. Sistem içerisinde Škoda’ya özel uygulamaların yanı sıra Spotify, YouTube ve Google Maps gibi üçüncü parti uygulamalara da erişim sağlanabiliyor. Akıllı telefon entegrasyonu sayesinde kullanıcılar mobil cihazlarını araçla sorunsuz şekilde senkronize edebiliyor.

Yeni Epiq, Škoda’nın yeni nesil MEB+ platformunu kullanan ilk modeli olma özelliğini taşıyor. Önden çekişli model, hafifletilmiş platform mimarisi sayesinde daha yüksek verimlilik sunuyor. Škoda, Epiq modelini iki farklı batarya seçeneği ve üç farklı güç versiyonuyla sunuyor. Giriş seviyesinde yer alan Epiq 35 ve Epiq 40 versiyonları, 38.5 kWh kapasiteye sahip lityum-demir-fosfat (LFP) batarya kullanıyor. Daha yüksek enerji yoğunluğu sunan Epiq 55 ise 55 kWh brüt kapasiteli nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya ile geliyor. Epiq 35 modeli 85 kW güç üretirken, Epiq 40 versiyonu 99 kW güç sunuyor. Serinin en güçlü versiyonu olan Epiq 55 ise 155 kW güç ve 290 Nm tork üretiyor. Yaklaşık 440 kilometre menzil sunan bu versiyon maksimum 160 km/s hıza ulaşıyor. Epiq, hızlı şarj desteğiyle bataryasını yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 24 dakikada doldurabiliyor. Modelde standart olarak 11 kW AC şarj desteği de yer alıyor. Ayrıca Epiq, çift yönlü şarj teknolojisini destekleyen ilk Škoda modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu sistem sayesinde araç bataryasında depolanan enerji dışarıya aktarılabiliyor veya uygun altyapı durumunda ev ya da elektrik şebekesine enerji sağlayabiliyor. Model aynı zamanda markanın tek pedallı sürüş imkanı sunan ilk elektrikli aracı oldu.

Epiq, kapsamlı güvenlik teknolojileri ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatıldı. Üst segment modellerde sunulan birçok teknolojiyi kompakt sınıfa taşıyan model, hem şehir içi hem de uzun yol kullanımında daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Epiq Ön Bölge Frenleme Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı ve Trafik İşareti Tanıma Sistemi gibi gelişmiş güvenlik teknolojilerini standart olarak sunuyor. Ayrıca Öngörülü Hız Sınırlayıcı, Akıllı Hız Sınırlayıcı ve sürücünün göz hareketlerini takip ederek yorgunluk belirtilerini algılayan Sürücü Uyarı Sistemi de modelde yer alıyor.Yedi hava yastığıyla donatılan Epiq’te orta hava yastığı da standart olarak sunuluyor. Opsiyonel Travel Assist 3.0 sistemi ise trafik sıkışıklığında destek sunabiliyor, trafik ışıklarını algılayabiliyor ve gerektiğinde aracı tamamen durdurabiliyor. Modelde ayrıca yeni nesil köşe radarlarıyla çalışan Ön Çapraz Trafik Asistanı da bulunuyor. Sistem yandan yaklaşan otomobil, motosiklet, bisiklet ve elektrikli scooter kullanıcılarını algılayarak özellikle kavşak geçişlerinde güvenliği artırıyor. ŠkodaEpiq, gelişmiş aktif güvenlik teknolojileri ve sürüş destek sistemleriyle kompakt elektrikli SUV sınıfında güvenlik standartlarını yükseltiyor.

