Geri sayım başladı! Škoda’nın yeni elektrikli SUV’u Türkiye’ye geliyor

Škoda’nın tamamen elektrikli yeni kompakt SUV modeli Epiq, sadece dış tasarımıyla değil, fonksiyonelliğe odaklanan kabiniyle de öne çıkıyor. Markanın yeni “Modern Solid” tasarım anlayışı doğrultusunda geliştirilen kabin, kullanıcı dostu kontrol tarzı ve geniş yaşam alanıyla dikkat çekiyor.Yeni Epiq’te sürdürülebilirlik yaklaşımı iç mekanda da kendini gösteriyor. Tüm tekstil döşemelerde yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester lifler kullanılırken, deri yerine geliştirilen yüksek kaliteli “Techtona” malzemesi tercih ediliyor. Ayrıca kapı içerisindeki şemsiye, buz kazıyıcı ve park bileti tutucu gibi SimplyClever detayları da geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor. Toplamda araç içerisinde 34 kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor. Epiq modelinde ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli Climatronic klima ve kablosuz telefon şarjının yanı sıra panoramik cam tavan, ısı pompası ve çekme demiri gibi özellikler tercih edilebiliyor. Ayrıca üst donanımlarda Matrix LED farlar, aydınlatmalı ön ızgara, Canton ses sistemi, panoramik kamera sistemi ve uzaktan park desteği gibi teknolojiler de dikkat çekiyor. Epiq, gelişmiş bağlantı teknolojileriyle beklentileri aşıyor. Yeni nesil Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi ve akıllı telefon entegrasyonu sayesinde Epiq, günlük kullanımı daha pratik ve bağlantılı hale getiriyor. Yeni Epiq’in merkezinde, aracın “dijital merkezi” olarak geliştirilen 13 inçlik Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Yenilenen grafikler, sadeleştirilen kontrol yapısı ve uygulama tabanlı yeni ana ekran tasarımı sayesinde sistem daha sezgisel bir kullanım sunuyor. Sistem içerisinde Škoda’ya özel uygulamaların yanı sıra Spotify, YouTube ve Google Maps gibi üçüncü parti uygulamalara da erişim sağlanabiliyor. Akıllı telefon entegrasyonu sayesinde kullanıcılar mobil cihazlarını araçla sorunsuz şekilde senkronize edebiliyor.