“Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz” diyen ülkeden çok konuşulacak hamle: Resmen onay çıktı

Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Savunma Tedarik Konseyi tarafından onaylanan bütçe; kara, hava ve deniz unsurlarını kapsayan geniş ölçekli bir modernizasyon sürecini içeriyor. Paket kapsamında yalnızca hava savunma sistemleri değil; aynı zamanda nakliye uçakları, uzaktan komutalı saldırı platformları, topçu sistemleri ve mühimmat ile havadan gözetleme sistemleri gibi birçok kritik kalemin tedariki planlanıyor.