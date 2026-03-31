"Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz" diyen ülkeden çok konuşulacak hamle: Resmen onay çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pakistan savaşı dolayısıyla Türkiye'ye son dönemde akılalmaz suçlamalarda bulunup uçuk tehditler savuran Hindistan'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hindistanlı emekli general Gagandeep Bakshi'nin “Nükleer gücümüz var, gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz” tehdidi hafızalardaki tazeliğini korurken, ülke, askeri kapasitesini modernize etmek için 25 milyar dolarlık dev bir savunma paketine onay vererek yıllık bütçesini 71 milyar dolarla rekor seviyeye taşıdı.

Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Savunma Tedarik Konseyi tarafından onaylanan bütçe; kara, hava ve deniz unsurlarını kapsayan geniş ölçekli bir modernizasyon sürecini içeriyor. Paket kapsamında yalnızca hava savunma sistemleri değil; aynı zamanda nakliye uçakları, uzaktan komutalı saldırı platformları, topçu sistemleri ve mühimmat ile havadan gözetleme sistemleri gibi birçok kritik kalemin tedariki planlanıyor.

Onaylanan bütçenin en dikkat çekici başlıklarından biri, Rusya üretimi S-400 Triumf sistemlerinin tedarik planının genişletilmesi oldu. Yeni bütçe kapsamında Hindistan, Rusya’dan ek S-400 bataryaları tedarik etmeyi hedefliyor. Hindistan, 2018 yılında Rusya ile 5,3 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamış ve 5 batarya S-400 tedarikini planlamıştı. Ancak bu sistemlerden 2’sinin teslimatı henüz tamamlanmadı. Teslimat programı, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan ötürü ciddi miktarda saptı.

S-400 Triumf Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi, 400 kilometreye kadar menzil ve 30 kilometreye kadar irtifa kapsamasıyla uzun menzilli hava savunmada öne çıkıyor. Aynı anda 300 hedefi takip edebilen sistem, 36 hedefe eş zamanlı angajman gerçekleştirebiliyor. Gelişmiş radar altyapısı sayesinde yaklaşık 600 kilometreye kadar erken ihbar sağlayabilen S-400; Rusya, Türkiye, Belarus, Çin ve Hindistan tarafından kullanılıyor.

S-400 Triumf, farklı menzil ve görev profillerine sahip füze ailesiyle katmanlı bir hava savunma yapısı oluşturuyor. Sistem kapsamında yer alan 40N6 füzesi yaklaşık 400 kilometre, 48N6 füzesi 250 kilometre, 9M96E2 füzesi 120 kilometre ve 9M96E füzesi ise 40 kilometre menzilde etkili oluyor.

Özellikle AWACS gibi düşman derinliklerinde uçan hava platformlarının imhası için geliştirilen S-400’ün, Ukrayna-Rusya Savaşı esnasında pek çok kez vurulduğu görüldü. Bu durumun; Rusya’nın katmanlı hava savunma ağı içerisinde, S-400’ü koruyacak sistemlerin yetersizliğinden ve konsept eksikliğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Son onaylanan paketle birlikte Hindistan’ın savunma harcamalarına yönelik bütçe tahsisi mevcut mali yılda yaklaşık 71 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, ülkenin bugüne kadarki en yüksek yıllık savunma bütçesi olarak kayda geçti.

