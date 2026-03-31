“Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz” diyen ülkeden çok konuşulacak hamle: Resmen onay çıktı
Pakistan savaşı dolayısıyla Türkiye'ye son dönemde akılalmaz suçlamalarda bulunup uçuk tehditler savuran Hindistan'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hindistanlı emekli general Gagandeep Bakshi'nin “Nükleer gücümüz var, gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz” tehdidi hafızalardaki tazeliğini korurken, ülke, askeri kapasitesini modernize etmek için 25 milyar dolarlık dev bir savunma paketine onay vererek yıllık bütçesini 71 milyar dolarla rekor seviyeye taşıdı.